Kanadaja dislokon dy anije luftarake në Detin Baltik e Atlantikun Verior

Kanadaja dislokoi dy anije luftarake në Detin Baltik dhe Atlantikun e Veriut të dielën, duke iu bashkuar një çifti fregatash që tashmë ndodhen në rajon në përpjekje për të përforcuar krahun lindor të NATO-s në përgjigje të pushtimit rus të Ukrainës.

Anijet Kanadeze të Madhërisë së Saj (HMCS) Kingston dhe Summerside do të jenë në një dislokim katër mujor si pjesë e “masave të parandalimit në Evropën Qendrore dhe Lindore” të nisura në 2014 pasi Moska aneksoi Krimenë, tha marina kanadeze në një deklaratë.

Deri në tetor, anijet do të marrin pjesë në stërvitjet detare të pastrimit të minave dhe do të mbajnë “gatishmëri të lartë” duke i lejuar ato të “përgjigjen shpejt dhe në mënyrë efektive në mbështetje të çdo operacioni të NATO-s”, shtoi ai.

HMCS Halifax dhe Montreal janë planifikuar të kthehen në port në korrik nga i ashtuquajturi Operacioni Reassurance, që aktualisht është dislokimi më i madh i Kanadasë jashtë vendit. Misioni përfshin gjithashtu rreth 700 trupa kanadeze në Letoni me aftësi artilerie dhe luftarake elektronike, si dhe disa avionë ushtarakë.