Kanada, viktima dhe të plagosur nga zjarri në bazën ushtarake

Kanada, viktima dhe të plagosur nga zjarri në bazën ushtarake

Një numër i papërcaktuar njerëzish kanë vdekur dhe të tjerë janë plagosur në një zjarr në një nga bazat më të mëdha ushtarake të Kanadasë, në provincën e Albertës, tha dje, të shtunën (ora lokale), Ministri i Mbrojtjes i vendit, David McGuinty.

MARKETING

Shik.mk

“Më vjen keq të njoftoj se ka pasur vdekje dhe lëndime si pasojë e një incidenti” në bazën e Forcave të Armatosura Kanadeze në Wainwright, u tha McGuinty gazetarëve në kryeqytetin Ottawa.

Ai nuk specifikoi numrin e të vdekurve ose të plagosurve, as shkaqet e situatës “tragjike” në bazë, e cila ndodhet në pjesën lindore-qendrore të provincës, rreth 210 kilometra në lindje të Edmontonit.

Një zjarr i madh ishte ende duke u djegur të shtunën në mbrëmje, tha ai, duke shtuar: “Nuk më kujtohet të ketë ndodhur një incident i ngjashëm në të kaluarën e afërt.”

Ushtria kanadeze dhe Policia Mbretërore Kanadeze e Kalëruar po hetojnë incidentin, tha McGinty.

Kryeministri Mark Carney tha në një postim në rrjetet sociale se qeveria federale po “bashkëpunon ngushtë me qeverinë e Albertës dhe autoritetet lokale”.

MARKETING

Të ngjajshme

Plagoset një person në Saraj në makinën e tij, MPB me detaje për rastin

Plagoset një person në Saraj në makinën e tij, MPB me detaje për rastin

Egjipti premton “të gjitha format e mbështetjes” për mbrojtjen e Arabisë Saudite mes sulmeve të Huthive

Egjipti premton “të gjitha format e mbështetjes” për mbrojtjen e Arabisë Saudite mes sulmeve të Huthive

Fidan vlerëson “vizionin e fortë” të kryeministrit irakian për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe me Ankaranë

Fidan vlerëson “vizionin e fortë” të kryeministrit irakian për avancimin e marrëdhënieve dypalëshe me Ankaranë

Zgjedhjet në Bërvenicë: Dalja në votime deri në 11:00 arrin 9,11%

Zgjedhjet në Bërvenicë: Dalja në votime deri në 11:00 arrin 9,11%

Parisi në flakë/ 550 mijë persona në protestë, 1 person humb jetën, rreth 900 të arrestuar

Parisi në flakë/ 550 mijë persona në protestë, 1 person humb jetën, rreth 900 të arrestuar

Për shkak të zgjedhjeve në Bërvenicë, Zyra e Avokatit të Popullit në Tetovë sot do të jetë e hapur për ankesa

Për shkak të zgjedhjeve në Bërvenicë, Zyra e Avokatit të Popullit në Tetovë sot do të jetë e hapur për ankesa