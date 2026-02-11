Kanada, të paktën 10 të vrarë në një sulm me armë në një shkollë
Dhjetë persona, përfshirë të dyshuarin për sulm, u vranë të martën në një sulm me armë në qytetin Tumbler Ridge në provincën perëndimore të Kolumbisë Britanike të Kanadasë, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit nga transmetuesi publik kanadez CBC, policia tha se nëntë persona dhe një i dyshuar humbën jetën në incident.
Gjashtë persona u gjetën të vdekur brenda Shkollës së Mesme Tumbler Ridge, një person vdiq ndërsa transportohej në spital dhe dy të tjerë u gjetën të vdekur në një banesë në komunitet që besohet të jetë e lidhur me të shtënat, raportoi transmetuesi kanadez.
Policia tha se i dyshuari u gjet i vdekur brenda shkollës nga “një lëndim i vetëshkaktuar”.
Rreth 25 persona po vlerësoheshin për lëndime në një qendër mjekësore lokale, raportoi CBC.
Një urdhër për “të qëndruar në strehimore” që mbulonte rajonin Tumbler Ridge dhe komunitetet përreth u hoq rreth orës 6:45 pasdite sipas kohës lokale, thanë autoritetet.
Një hetim për incidentin është duke vazhduar.
Sulmi është i dyti më vdekjeprurës me të shtëna në një shkollë në historinë e Kanadasë, pas të shtënave në dhjetor 1989 në Ecole Polytechnique në Montreal që la 14 persona të vdekur.
Tumbler Ridge, një qytet me rreth 2.400 banorë në Kanadanë perëndimore, ndodhet në rrëzë të Maleve Shkëmbore, afërsisht 680 kilometra nga kufiri me SHBA-në.
Kryeministri kanadez, Mark Carney, tha se ishte “i pikëlluar” nga të shtënat dhe shprehu “lutjet dhe ngushëllimet më të thella” familjeve dhe miqve të të vrarëve.
“Bashkohem me kanadezët në pikëllimin me ata, jeta e të cilëve ka ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme sot, dhe në mirënjohje për guximin dhe vetëmohimin e ndihmësve të parë që rrezikuan jetën e tyre për të mbrojtur bashkëqytetarët e tyre”, tha Carney në një postim në platformën e mediave sociale amerikane X.
Carney tha se foli me Kryeministrin e Kolumbisë Britanike (British Columbia), David Eby, për të shprehur ngushëllimet e tij dhe me ministrin e Sigurisë Publike, Gary Anandasangaree, i cili po koordinon reagimin federal.
“Zyrtarët tanë janë në kontakt të ngushtë me homologët e tyre për të siguruar që komuniteti të mbështetet plotësisht sa më mirë që të jetë e mundur. Qeveria e Kanadasë qëndron me të gjithë banorët e Kolumbisë Britanike ndërsa ata përballen me këtë tragjedi të tmerrshme”, tha ai.