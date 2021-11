Kamp refugjatësh në Shqipëri? Reagon për herë të parë kryeministri Edi Rama

Kryeministri Edi Rama nga selia e PS, ka mohuar zërat që në Shqipëri do të ketë një kamp refugjatësh që kapen në Britaninë e Madhe.

“Nuk jam këtu për të shpjeguar pse i bëjnë këto. Shqipëria nuk do jetë kurrë, një vend ku vende shumë të pasura do krijojnë kampe për refugjatët e tyre. Asnjëherë!”, tha Rama.

Reagimi i kryeministrit vjen pasi Daily mail i ka dedikuar një artikull krijimit të një kampi në Shqipëri për të gjithë refugjatët e paligjshëm që kalojnë kanalin nga Franca për në Mbretërinë e Bashkuar.

“Emigrantët do të dërgohen në Shqipëri në një qendër të re azili me kosto prej 100,000 £ për kokë”, është titulli i mediave të huaja në lidhje me këtë çështje.

Edhe pse ministrja e Jashtme, Olta Xhaçka dhe Kryeministria e mohuan një herë këtë lajm një muaj më parë, mëngjesin e sotëm mediat britanike kanë bërë një shkrim, ku thuhet se po punohet për të arritur negociatat për këtë marrëveshje mes autoriteteve britanike dhe atyre shqiptare.

“Ministrat po diskutojnë hapjen e një qendre azili në vendin e Evropës Lindore, që do të veprojë si një pengesë për emigrantët që kalojnë nga Franca veriore”, thuhet në shkrim.

Ditën e sotme, Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka ka reaguar me një postim në Twitter duke shkruar: “Disa lajme të rreme të vjetra janë në faqen e parë të gazetës The Times! Sido që të jetë, unë nuk jam “ai” por “ajo”, i cili gjithmonë ka admiruar cilësinë e mediave britanike. E trishtuar.”