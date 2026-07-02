Kamioni i drejtuar nga një i mitur godet murgj budistë në Tajlandë, 8 të vdekur
Një kamionçinë i drejtuar nga një djalë i mitur goditi sot për vdekje 8 murgj budistë dhe plagosi disa të tjerë pasi u përplas me një grup murgjish në një pelegrinazh në provincën Mukdahan të Tajlandës, transmeton Anadolu.
Përplasja ndodhi rreth orës 11:55 të mëngjesit me orën lokale pranë hyrjes së fshatit Huai Sing në Na Si Nuan të rrethit Mueang. Grupi prej më shumë se 10 murgjsh po ecte në distriktin Don Tan pasi hëngrën vaktin e tyre të mesditës në tempullin Wat Roi Phra Phutthabat Phu Manorom, raportoi Thai Inquirer.
Policia dhe ekipet e shpëtimit kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë dërguar të plagosurit në spital. Autoritetet nisën një hetim për shkakun e rrëzimit. Identiteti dhe mosha e shoferit mbeten të paqarta, me mediat lokale që japin llogari kontradiktore.
Transmetuesi shtetëror “Thai PBS World” raportoi se shoferi ishte një fëmijë nën moshën 15-vjeç, i cili dyshohet se kishte marrë kamionçinë e prindërve të tij pa leje.
Megjithatë, “Bangkok Post” raportoi se shoferi ishte një djalë 11-vjeçar me nevoja të veçanta.