Kamionë me ndihma humanitare hyjnë në Gaza përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem”

Kamionë me ndihma humanitare hyjnë në Gaza përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem”

Kamionë me ndihma humanitare hynë sot në Rripin e Gazës përmes pikës kufitare në Rafah mes mungesave të vazhdueshme të ushqimit, ujit dhe furnizimeve mjekësore në enklavën e rrethuar, transmeton Anadolu.

Kamionët, duke kaluar përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem” (Kerem Shalom), transportojnë pako ushqimore dhe gjëra themelore si mielli.

Karvanet e ndihmave kanë lëvizur nëpër shumë pikëkalime, përfshirë “Kerem Shalom” dhe “Kissufim”, për të ndihmuar viktimat e luftës 2-vjeçare të Izraelit në Gaza.

Lufta gjenocidale izraelite ka vrarë mbi 68 mijë palestinezë në enklavë dhe ka plagosur më shumë se 170 mijë të tjerë që nga tetori 2023, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.

Sipas një plani 20-pikësh të SHBA-së, marrëveshja e armëpushimit në Gaza midis Hamasit dhe Izraelit, e ndërmjetësuar përmes ndërmjetësimit rajonal dhe ndërkombëtar, hyri në fuqi më 10 tetor.

MARKETING

Të ngjajshme

MPB: Arrestohen dy policë të përfshirë në grabitjen e 18 kilogramëve ar në Gostivar

MPB: Arrestohen dy policë të përfshirë në grabitjen e 18 kilogramëve ar në Gostivar

Ministri izraelit: Turqia nën udhëheqjen e Erdoganit zbatoi sanksione diplomatike dhe ekonomike ndaj Izraelit

Ministri izraelit: Turqia nën udhëheqjen e Erdoganit zbatoi sanksione diplomatike dhe ekonomike ndaj Izraelit

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës

Sulmoi futbollistët 15-vjeçarë, dënohet me 11 muaj burg 43-vjeçari nga Shkupi

Sulmoi futbollistët 15-vjeçarë, dënohet me 11 muaj burg 43-vjeçari nga Shkupi

LAJMI I FUNDIT/ Arrestohet drejtori i Higjienës Komunale

LAJMI I FUNDIT/ Arrestohet drejtori i Higjienës Komunale

Mickoski mohon se Merko do bëhet pjesë e Qeverisë: Mendoj, tamam puna!

Mickoski mohon se Merko do bëhet pjesë e Qeverisë: Mendoj, tamam puna!