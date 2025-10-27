Kamionë me ndihma humanitare hyjnë në Gaza përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem”
Kamionë me ndihma humanitare hynë sot në Rripin e Gazës përmes pikës kufitare në Rafah mes mungesave të vazhdueshme të ushqimit, ujit dhe furnizimeve mjekësore në enklavën e rrethuar, transmeton Anadolu.
Kamionët, duke kaluar përmes pikës kufitare “Karam Abu Salem” (Kerem Shalom), transportojnë pako ushqimore dhe gjëra themelore si mielli.
Karvanet e ndihmave kanë lëvizur nëpër shumë pikëkalime, përfshirë “Kerem Shalom” dhe “Kissufim”, për të ndihmuar viktimat e luftës 2-vjeçare të Izraelit në Gaza.
Lufta gjenocidale izraelite ka vrarë mbi 68 mijë palestinezë në enklavë dhe ka plagosur më shumë se 170 mijë të tjerë që nga tetori 2023, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Sipas një plani 20-pikësh të SHBA-së, marrëveshja e armëpushimit në Gaza midis Hamasit dhe Izraelit, e ndërmjetësuar përmes ndërmjetësimit rajonal dhe ndërkombëtar, hyri në fuqi më 10 tetor.