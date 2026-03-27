Kamerat e “Safe City” po instalohen edhe në Veles, sistemi duhet të fillojë të funksionojë në fund të korrikut

Sektori i Punëve të Brendshme i Velesit aktualisht po instalon kamera në rrugët kryesore të Velesit. Janë duke u instaluar kabllot, kutitë metalike, shtyllat dhe kamerat.

Sipas informacioneve fillestare nga SPB e Velesit, fillimi i projektit “Safe City” në Veles pritet të ndodhë në fund të korrikut të këtij viti.

“Prioriteti për instalimin e kamerave përcaktohet sipas kritereve të sakta të sigurisë. Fokusi do të jetë në arteriet kryesore të trafikut ku regjistrohet një frekuencë më e lartë e automjeteve dhe këmbësorëve, kryqëzimet kryesore ku ndodhin shpesh shkelje të rregullave të trafikut, me qëllim rritjen e sigurisë së përgjithshme”, njoftojnë nga SPB e Velesit.

Nga atje sqarojnë se numri i lokacioneve do të jetë i përshtatshëm për nevojat, me qëllim mbulimin e të ashtuquajturave “pika të zeza” ku statistikisht ndodhin më shumë aksidente trafiku.

Deri më tani, pas periudhës së provës, sistemi “Safe City” është funksional që nga viti 2026 në Shkup, Kumanovë dhe Tetovë, si dhe në Korridoret 8 dhe 10, i cili gjithashtu ka filluar sanksionimin e shoferëve që kanë kryer një shkelje të “kapur” nga kamerat.

