Kamera kap momentin kur tornadoja e rrotullon një veturë në Florida

Një tornado e fortë përmbysi vetura, shkuli pemë dhe shkatërroi ndërtesa ndërsa moti i keq përfshiu jugun e Floridas.

Video e tmerrshme kapi momentin kur tornadoja përfshiu një veturë që po udhëtonte në Palm Beach Gardens.

Automjeti u hodh në ajër dhe u rrotullua dy herë para se të binte sërish në rrugë, raporton nypost.

Whoa! I hope everyone is okay. Check out this insane tornado video out of Palm Beach Gardens. Note the flipped car! @CBS12 @natwxdesk pic.twitter.com/jh6FBBIi4C

— Michael Ehrenberg (@MichaelCBS12) April 29, 2023