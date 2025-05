Kambovski për Ligjin e ri për Këshillin gjyqësor: Dakordohemi me disa nga zgjidhjet, me disa jo, do të shohim cili do të jetë propozimi

Anëtarë të Këshillit gjyqësor morën pjesë në grupin e punës për Propozim ligjin e ri për Këshillin gjyqësor. Normalisht, me disa nga ato zgjidhje dakordohemi, me disa jo. Shamë propozimet tona, cili do të jetë propozim ligji do të shohim, deklaroi sot kryetari i Këshillit gjyqësor, Aleksandar Kambovski. Si pjesë e punëve të cilat po shqyrtohen, Kambovski i ceki opinioni i procedurës për shkarkim të kryetarit të Këshillit gjyqësor të jetë publike dhe definimi i termit "jurist i shquar". "Mendoj se po bëhet tentim të definohet ajo që vazhdimisht është aktuale në opinion, çka është juristi i shquar. Mendoj se tani me këtë ligj deri diku, sa është e mundur, do të mund të thuhet se çka është juristi i shquar, përkatësisht të jepen disa kritere", deklaroi Kambovski. Në pikëpamje të termit "jurist i shquar", Kambovski tha se konsideron se do të ketë disa kritere më të qarta të cilat duhet t'i ketë personaliteti i cili duhet ta ketë atë status. "Kjo është e lidhur me vitet e stazhit që e ka, reputacioni që e ka në sferën e tij të punës, rekomandimet të cilat do t'i marrë nga kolegët e tij dhe të ngjashme…", deklaroi Kambovski. I pyetur deri ku është procedura për zgjedhje të kryetarit të Gjykatës supreme, Kambovski tha se zgjehdja e kryetarit të Gjykatës supreme do të jetë në mbledhjen e parë të ardhshme që do t akemi, ndërkaq do të duhej të mbahet për një javë. Ministri i Drejtësisë, paraprakisht sot informoi se Propozim ligji për Këshillin gjyqësor në të cilin janë inkorporuar rekomandimet nga Misioni vlerësues i KE-së është i përfunduar dhe publikuar në Regjistrin e vetëm nacional elektronik (ENER), informoi Ministria e Drejtësisë. Në pajtim me Agjendën reformuese e cila zyrtarisht u miratua nga Komisioni evropian, vendi deri në qershor 2025 duhet të ketë ligj të ri për Këshillin gjyqësor.

