Kambovski: Këshilli Gjyqësor aktualisht po bën projeksionet e buxhetit për vitin e ardhshëm
Këshilli Gjyqësor aktualisht po bën parashikime buxhetore për vitin e ardhshëm me plane për punësim dhe auditim të të gjitha gjykatave, thotë Kryetari i Këshillit Gjyqësor, Aleksandar Kambovski, duke theksuar se buxheti për vitin e ardhshëm tashmë është drejt përfundimit dhe se ndryshimi në krahasim me vitin e kaluar do të jetë në punësimet e reja të planifikuara, ndërsa burimet, siç janë investimet kapitale, rinovimi i ndërtesave të gjykatave, furnizimi i pajisjeve etj., planifikohen çdo vit.
I pyetur se si e komenton propozimin e Kryeministrit Hristijan Mickoski, Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit të Prokurorëve Publikë për të përgatitur një listë të asaj që u nevojitet në aspektin financiar dhe ta dorëzojnë atë, Kambovski tha se pajtohet me Kryeministrin që ata duhet të kenë një plan se çfarë fondesh u nevojiten.
“Absolutisht, mendoj se pajtohem me Kryeministrin. Duhet të kemi një buxhet, në mënyrë që të dimë se çfarë duam, në mënyrë që buxheti qendror të mund të ndajë fondet që na nevojiten. Dhe nga deklaratat e tij, kuptoj se ai gjithashtu pranon të vazhdojë në atë mënyrë”, tha Kambovski, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve para seancës së sotme të 532-të të Këshillit Gjyqësor.
Kambovski theksoi se buxheti për vitin e ardhshëm është tashmë drejt përfundimit ose është përgatitur, dhe se po bëhen plane për të punësuar numrin minimal të njerëzve të nevojshëm në gjykata.