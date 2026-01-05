Kamberi: Viti 2026 mund të shënojë fundin e pushtetit të Vuçiqit

Deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaip Kamberi, ka thënë se presidenti serb, Aleksandar Vuçiç, po mbijeton në pushtet me “frymëmarrje artificiale”.

Sipas Kamberit, 2026-a është vit i zgjedhjeve në Serbi dhe ato mund të shënojnë fundin e pushtetit të Vuçiqit.

“Ndërkohë që duke qenë u përballur me krizën e brendshme, Vuçiç aktualisht po përballet edhe me krizën e jashtme. Dhe me shumë gjasë viti 2026 do të jetë vit i zgjedhjeve në Serbi. Zgjedhje që, siç paralajmëron ai, do të jenë udhëkryq, por me shumë gjasë Vuçiç në këto zgjedhje do të humbë pushtetin.

Për të bile, sipas vlerësimit tim, do të jetë edhe më e vështirë nëse arrin t’i fitojë zgjedhjet me manipulimet e zakonshme që i ka bërë deri më tani dhe kjo do të na sjellë në një situatë ku askush, as opozita, as Lëvizja Studentore, as segmentet e tjera të shoqërisë nuk do t’ia njohin ato zgjedhje.

Ky është një hap që Serbinë do ta futë në një krizë edhe më të thellë. Nuk mund të themi se do të ketë një stabilitet as në vitin 2026 dhe kjo natyrisht flet qartë se Serbia nuk do të ketë edhe kohë, edhe mundësi të merret me procesin e integrimeve”, ka thënë ai.

Sipas Kamberit, Vuçiqi e ka futur Serbinë në një krizë të thellë politike e cila është më e rënda që prej vitit 2003 kur është vrarë kryeministri i atëhershëm serb, Zoran Gjingjiç.

