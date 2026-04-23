Kaltrina Zekolli Shaqiri: Punimet në autostradën Shkup-Bllacë do fillojnë shumë shpejt, do jetë autostradë dhe jo rrugë ekspres!

Zv/ministrja e Transportit dhe Lidhjeve, Kaltrina Zekolli Shaqiri, tha se shumë shpejtë do të fillojnë punimet në autostradën Shkup-Bllacë.
Sa i përket dilemës se mund të ndryshoj statusi nga autostradë në rrugë ekspres, Zekolli tha se mbetet i njejtë.
“Projektimi nuk u ndryshua, vërtetë kam qenë pjesë e takimeve që i kemi bërë me bankën dhe jo vetmë për projektin Shkup-Bllacë, por çfarëdo projekt tjetër, nëse ne ndryshojmë projektim i humbim grantet dhe kredit dhe për mos t’i humbur këto mjete dhe për të filluar nga e para, dhe ju e dini se durimi më është i humbur ne thamë që do ngelet ky projektim edhe pse është shumë i kushtueshëm”, deklaroi Zekolli në emisionin “Debat në Shenja”.

