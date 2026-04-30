Kallëzime penale për drejtues të Odës së Stomatologëve, dyshime për abuzime me licenca dhe rreth 32 milionë denarë përfitime të paligjshme

Policia Financiare ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Themelore në Shkup kundër disa ish dhe zyrtarëve aktualë të Odës së Stomatologëve, përfshirë ish-kryetarin M.D. dhe kryetarin aktual K.P., si dhe anëtarë të komisionit profesional, nën dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Sipas autoriteteve, ish-kryetari ka tejkaluar kompetencat e dhëna nga Ministria e Shëndetësisë duke lidhur marrëveshje me subjekte të paregjistruara për trajnime profesionale, përmes të cilave stomatologët fitonin pikë për rinovimin e licencave.

Hetimet tregojnë se përmes këtyre aktiviteteve janë organizuar më shumë ngjarje se sa lejohet me rregullore, ndërsa mjetet financiare nga kotizimet janë derdhur në llogari të shoqatave të ndryshme, duke shmangur procedurat ligjore dhe kontrollin institucional.

Sipas Policisë Financiare, të dyshuarit kanë përfituar në mënyrë të paligjshme rreth 32 milionë denarë, ndërsa procedura hetimore pritet të vazhdojë për zbardhjen e plotë të rastit dhe përgjegjësive individuale.

MARKETING

