Kallëzim penal ndaj një personi nga Struga, ka dëmtuar buxhetin e shtetit për 8 milionë denarë
Drejtoria e Policisë Financiare ngriti kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Publike në Strugë kundër një personi fizik, pronar dhe drejtues i një personi juridik, si dhe kundër vetë personit juridik, për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale “Shmangie nga Tatimi” sipas nenit 279 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut.
I pari i raportuar S.Z., në cilësinë e pronarit dhe menaxherit të personit juridik të dyti të raportuar, me vetëdije dhe me qëllim të paracaktuar për të përfituar dobi pasurore të paligjshme për vete dhe personin juridik, ka kryer veprën penale “Shmangie nga Tatimi” në atë mënyrë që në mënyrë të paarsyeshme ka përvetësuar për vete mallrat e blera tregtare, të regjistruara si inventar tek personi juridik i dyti i raportuar më 31.12.2025, në një vlerë totale prej 26.085.138 denarë. Duke vepruar kështu, ai nuk ka llogaritur, raportuar dhe paguar tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH) me një normë tatimore prej 18% në shumën prej 4.231.907 denarë dhe TVSH me një normë tatimore prej 5% në shumën prej 128.727 denarë, si dhe nuk ka llogaritur, raportuar dhe paguar tatimin mbi të ardhurat personale me një normë tatimore prej 11.11% në shumën prej 2.898.059 denarë.
Për më tepër, i kallëzuari i parë S.Z. nuk i ka njohur si të ardhura detyrimet e vjetruara dhe të papaguara në shumën totale prej 8.120.980 denarë, të paraqitura në bilancin bruto për vitin 2025, megjithëse ato, në përputhje me nenin 363 të Ligjit për Marrëdhëniet me Detyrime, skadojnë brenda tre viteve, dhe nuk është iniciuar asnjë procedurë gjyqësore për mbledhjen e tyre.
Pavarësisht faktit se ai ishte i detyruar të paraqesë një bilanc tatimor për vitin 2025 dhe të deklarojë detyrimin tatimor, i padituri i parë nuk ka paraqitur fare një bilanc tatimor, as nuk ka llogaritur, deklaruar dhe paguar tatimin mbi fitimin me një normë tatimore prej 10% në shumën prej 812.098 denarë.
Me veprimet e lartpërmendura, të raportuari nuk i kanë llogaritur, paraqitur dhe paguar detyrimet tatimore të përcaktuara me ligj, duke e dëmtuar kështu Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për një shumë totale prej 8.070.791 denarësh.