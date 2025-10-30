Kallëzim penal ndaj një personi nga Shkupi, dyshohet për tregti me armë
SPB Shkup njofton se ka ngritur kallëzim penal ndaj një personi, i cili dyshohet për mbajtje dhe tregti me armë.
“SPB Shkup ngriti kallëzim penal kundër L.S. (52) nga Shkupi për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “përpunimi, mbajtja, ndërmjetësimi dhe tregtimi i paaurtorizuar i armëve ose materieve shpërthyese””.
“Me datë 05.09.2025, nëpunës policorë kanë bërë bastisje në shtëpinë e të denoncuarit, me ç’rast janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë, dy krehra për pistoletën dhe fishekë”, thonë nga SPB Shkup.