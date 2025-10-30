Kallëzim penal ndaj një personi nga Shkupi, dyshohet për tregti me armë

Kallëzim penal ndaj një personi nga Shkupi, dyshohet për tregti me armë

SPB Shkup njofton se ka ngritur kallëzim penal ndaj një personi, i cili dyshohet për mbajtje dhe tregti me armë.

“SPB Shkup ngriti kallëzim penal kundër L.S. (52) nga Shkupi për shkak të ekzistimit të bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “përpunimi, mbajtja, ndërmjetësimi dhe tregtimi i paaurtorizuar i armëve ose materieve shpërthyese””.

“Me datë 05.09.2025, nëpunës policorë kanë bërë bastisje në shtëpinë e të denoncuarit, me ç’rast janë gjetur dhe sekuestruar një pistoletë, dy krehra për pistoletën dhe fishekë”, thonë nga SPB Shkup.

MARKETING

Të ngjajshme

Katari dhe SHBA-ja theksojnë nevojën për zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza

Katari dhe SHBA-ja theksojnë nevojën për zbatimin e plotë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza

Basha del nga SPAK: Nuk mund të tregoj pse jam thirrur, duhet të ruaj sekretin hetimor

Basha del nga SPAK: Nuk mund të tregoj pse jam thirrur, duhet të ruaj sekretin hetimor

Kroacia investon gati dy miliardë euro në modernizimin e ushtrisë

Kroacia investon gati dy miliardë euro në modernizimin e ushtrisë

Këshilli i Sigurimit i OKB-së dënon sulmin nga forcat paraushtarake RSF në El-Fasher të Sudanit

Këshilli i Sigurimit i OKB-së dënon sulmin nga forcat paraushtarake RSF në El-Fasher të Sudanit

Çmimi “Thomas Dehler” për vitin 2025 i ndahet hafiz dr. Benjamin ef. Idrizit

Çmimi “Thomas Dehler” për vitin 2025 i ndahet hafiz dr. Benjamin ef. Idrizit

Erdogan kërkon nga Evropa të rrisë bashkëpunimin mbrojtës mes kushteve në ndryshim të sigurisë

Erdogan kërkon nga Evropa të rrisë bashkëpunimin mbrojtës mes kushteve në ndryshim të sigurisë