Kallëzim penal ndaj dy të punësuarve në Ndihmën e Shpejtë në Tetovë, nuk dërguan ekip për ta ndihmuar një pacient

Kallëzim penal ndaj dy të punësuarve në Ndihmën e Shpejtë në Tetovë, nuk dërguan ekip për ta ndihmuar një pacient

SPB Tetovë ka paraqitur kallëzim penal kundër I.V. (35) dhe I.M. (51) nga Tetova, të punësuar në Ndihmën e Shpejtë Mjekësore pranë ISHP Tetovë.

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Ata dyshohen për kryerjen e veprës penale “mosdhënia e ndihmës mjekësore”.

“Më 29.06.2026, në Ndihmën e Shpejtë Mjekësore në Tetovë, e kallëzuara e parë ka pranuar një telefonatë për denoncimin e rastit, por nuk ka dërguar ekip për t’i dhënë ndihmë mjekësore personit të lënduar në fsh. Dobrosht, për çka e ka njoftuar edhe të kallëzuarin e dytë, i cili ishte udhëheqës”, thonë nga MPB.

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