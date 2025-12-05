Kallëzim penal ndaj drejtoreshës së një shkolle të mesme në Dellçevë, falsifikoi testin e gjuhës angleze

SPB Shtip në Prokurorinë Themelore Publike Delçevë, ngriti kallëzim penal kundër D.C. (53) nga Dellçeva për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale “falsifikim dokumenti”.

E kallëzuara, më 01.06.2023, bleu test të falsifikuar të gjuhës angleze nga Bullgaria dhe më 29.06.2023 e dorëzoi atë si shtojcë në dokumentet për shpalljen publike për zgjedhjen e drejtorit të shkollës së mesme “Metodi Mitevski Brico” në Delçevë.

Në bazë të dokumenteve të paraqitura, komisioni arriti në përfundimin se D.C. i plotëson kushtet e përcaktuara në shpalljen publike, dhe pas procesverbalit të përgatitur, kryetarit të Komunës së Delçevës iu dorëzua propozim që ajo të zgjidhet drejtoreshë.

Bazuar në propozimin e paraqitur, më 12 korrik 2023, kryetari i komunës së Delçevës përgatiti vendim me të cilin ajo u zgjodh drejtore e shkollës.

Ndërsa më vonë u zbulua se ajo kishte falsifikuar testin për gjuhën angleze.

