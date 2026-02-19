Kallëzim penal kundër një ish-kryetari të Komunës, ka keqpërdorur mjetet financiare

Kallëzim penal kundër një ish-kryetari të Komunës, ka keqpërdorur mjetet financiare

Policia ka ngritur kallëzim penal kundër S.N. (29 vjeçar) nga Rosomani për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës dhe autorizimit zyrtar”.

Sipas informacioneve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, në periudhën nga gushti 2024 deri në shtator 2025, S.N., në cilësinë e kryetarit të Komunës së Rosomanit, në dy raste ka tejkaluar kufijtë e autorizimeve zyrtare dhe nga Buxheti i Komunës.

Në mënyrë të paligjshme janë përfituar mjete financiare në vlerë të përgjithshme rreth 500.000 denarë, të cilat janë arkëtuar me detyrim nga përmbaruesi për një borxh personal të S.N.

MARKETING

Të ngjajshme

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai

Mexhiti dhe Kasami liderë të VLEN-it, ja çfarë thotë Fetai

Arben Fetai shpjegon skenarët se si mund të duket lidershipi i ri i VLEN-it

Arben Fetai shpjegon skenarët se si mund të duket lidershipi i ri i VLEN-it

Arben Fetai: Në VLEN vazhdon të vlejë parimi i barabarësisë!

Arben Fetai: Në VLEN vazhdon të vlejë parimi i barabarësisë!

Fetai: VLEN më i bashku se kurrë, shkrirja në një parti do të jetë hap gjigant

Fetai: VLEN më i bashku se kurrë, shkrirja në një parti do të jetë hap gjigant

Fidan: Presidenti Erdogan mbetet i përkushtuar ndaj stabilizimit të sigurisë dhe rimëkëmbjes në Gaza

Fidan: Presidenti Erdogan mbetet i përkushtuar ndaj stabilizimit të sigurisë dhe rimëkëmbjes në Gaza

Katari premton 1 miliard dollarë mbështetje për Bordin e Paqes

Katari premton 1 miliard dollarë mbështetje për Bordin e Paqes