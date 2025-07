Kallëzim penal kundër dy banorëve të Shkupit për posedim të paautorizuar të armëve të zjarrit dhe municionit

Departamenti për Goditjen e Krimit të Organizuar dhe të Rëndë ka ngriur kallëzime penale kundër I.H. (33) dhe S.A. (23), të dy nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të dyshimit të arsyeshëm për kryerjen e veprës penale “Përpunimi, mbajtja, ndërmjetësimi dhe tregtimi i paautorizuar i armëve ose materieve shpërthyese”.

“Më 15.07.2025, në bazë të një urdhri gjyqësor, u krye bastisje në shtëpinë ku banon I.H., e cila është pronë e babait të tij, gjatë së cilës u gjetën dhe u konfiskuan një armë zjarri gjysmëautomatike “Red Flag M57″ me kalibër 7.62x25mm me dy presa fishekësh të kalibrit 7.62x25mm, fishekë të kalibrit 7.65mm dhe dy presa fishekësh me gjithsej 50 fishekë të kalibrit 7.62x39mm”.

“Më 19.07.2025, gjithashtu me urdhër gjykate, u krye kontroll në shtëpinë e S.A, gjatë të cilit u gjetën dhe u sekuestruan një armë zjarri gjysmëautomatike “Reximex TRX9″ me kalibër 9 mm, një kornizë pistolete bosh, një kornizë pistolete me 15 fishekë kalibri 9 mm, një mbulesë e pasme për dorezën e pistoletës, mjete për pastrimin e tytës së pistoletës, një mjet i destinuar për mbushjen më të lehtë të fishekëve në kornizën e pistoletës, dy pjesë me një vidë të destinuar për bllokimin e këmbëzës së pistoletës, 36 fishekë kalibri 9 mm dhe sende të tjera”, thonë nga MPB.

Gjyqtari i procedurës paraprake urdhëroi që të pandehurit të mbahen në paraburgim për 30 ditë.

MARKETING