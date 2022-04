Kallëzim penal kundër 32-vjeçarit nga Studeniçani, keqpërdori të dhënat personale

SPB Shkup-Njësiti për Kriminalitet Ekonomik dhe Kompjuterik parashtroi kallzim penal kundër O.I. (32) nga f. Studeniçan-Shkup, i punësuar si ofiqar në Drejtorinë për Udhëheqjen e Librave Amë, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale ”keqpërdorim i të dhënave personale” nga neni 149 paragrafi 1 në lidhje me paragrafin 3 dhe kundër D.K. (28) nga Shkupi, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale ”keqpërdorim i të dhënave personale” nga neni 149 paragrafi 1 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal.

I denoncuari i parë, gjatë vitit 2021, pa parashtrim të kërkesës dhe pa pajtim nga ana e nënës së fëmiut, si përfaqësues ligjor i fëmiut të mitur, ka përgatitur dhe me firmën e tij dhe vulë të Drejtorisë për Udhëheqjen e Librave Amë, ka verifikuar Certifikatë nga Libri Amë i të Lindurve dhe certifikatën e përgatitur ia ka dhënë të denoncuarit të dytë, i cili ka qenë person i paautorizuar të disponojë me certifikatë të tillë.

I denoncuari i dytë, pa autorizim dhe në kundërshtim me ligjin, në dy raste e ka keqpërdor certifikatën, përkatësisht të dhënat personale për personin e mitur. Ai këtë certifikatë e ka përdorur në procedurë para Ministris së Drejtësisë, Drejtorisë për Udhëheqjen e Librave Amë dhe në padinë e paras