Kallas u bën thirrje vendeve t’i japin Ukrainës raketat për interceptim të mbrojtjes ajrore që po u skadon afati
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, u bëri thirrje të martën vendeve që kanë raketa interceptuese të mbrojtjes ajrore të cilave po u skadon afati t’ia ofrojnë ato Ukrainës, duke thënë se vendi nuk ka sistemet e nevojshme për të mbrojtur civilët, transmeton Anadolu.
“Çështja kryesore është mbrojtja ajrore. Atyre u mungojnë raketat interceptuese”, tha Kallas teksa mbërriti në Wicklow të Irlandës për një takim joformal të ministrave të Mbrojtjes të BE-së.
“E dimë se disa vende kanë raketa interceptuese të cilave do t’u skadojë së shpejti afati. Prandaj, do të ishte shumë mirë nëse ato do t’i jepeshin Ukrainës, në mënyrë që ajo t’i përdorë për të mbrojtur popullin e saj”, tha ajo.
Kallas tha se BE-ja po kontakton gjithashtu vende jashtë bllokut për të siguruar raketa interceptuese për Ukrainën, ndërsa po punohet me Kievin për zhvillimin e raketave interceptuese evropiane.
Ajo tha se ministrat fillimisht do të diskutonin mbi Ukrainën, duke shtuar se korriku dhe gushti ishin muajt më vdekjeprurës për civilët në vend.
“Rusia po përshkallëzon vërtet sulmet për të dëmtuar sa më shumë njerëzit e Ukrainës dhe për t’i thyer ata”, tha Kallas, duke shtuar se ukrainasit po “qëndrojnë të fortë” dhe kanë nevojë për mbështetje.
Ministrat do të diskutonin gjithashtu hapësirën, të cilën Kallas e përshkroi si një mundësues kyç të mbrojtjes, duke vënë në dukje përdorimet e saj civile dhe ushtarake.
“Ne vërtet duhet të bëjmë më shumë që të mbetemi një fuqi hapësinore”, tha ajo.
Siguria detare ishte një tjetër çështje në agjendë, me Kallas që theksoi Ngushticën e Hormuzit dhe nevojën për respektimin e lirisë së lundrimit.
“Përpjekjet diplomatike ende vazhdojnë, por për momentin nuk ka rezultate”, tha ajo, duke shtuar se ishte e rëndësishme që të mos kishte “tarifa apo pagesa” për rrugët që më parë ishin të hapura.
Ministrat do të diskutonin gjithashtu mbrojtjen e infrastrukturës kritike nënujore dhe masat e tjera që mund të ndërmerren bashkërisht.
Kallas tha se do të diskutonin gjithashtu një mision të mundshëm evropian për të mbështetur forcat e armatosura libaneze.