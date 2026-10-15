Kallas: Rusia bëri gabim duke lënë mënjanë Evropën në bisedimet me SHBA-në
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas ka deklaruar se Rusia ka bërë llogaritjet e gabuara duke kërkuar një marrëveshje vetëm me Uashingtonin teksa theksoi se Evropa do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën dhe të “ushtrojë presion mbi agresorin” Moskën.
“Moska nuk do të ketë sukses ta detyrojë Ukrainën të dorëzohet përmes një marrëveshjeje me Uashingtonin, pasi Evropa do të vazhdojë ta mbështesë Kievin,” tha Kallas për Euronews në një intervistë ekskluzive.
Kallas shtoi se Rusia kishte bërë llogaritjet e gabuara që nga samiti i Anchorage të vitit të kaluar, duke u përpjekur ta detyronte Ukrainën të dorëzohej përmes një marrëveshjeje me SHBA-në.
“Rusët duan të diskutojnë dhe të negociojnë me SHBA-në, në mënyrë që SHBA-të të japin atë që duan. Por ne kemi kërkesat tona ndaj Rusisë”, tha ajo. “Mesazhi është se duhet të flisni me evropianët”.
I pyetur në lidhje me marrëveshjen për naftë dhe armëpushimin energjetik të shpallur nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump, sipas të cilit Rusia do të furnizonte 300,000 ton naftë në tregjet amerikane dhe globale, Kallas tha se marrëveshja ishte një dhuratë e qartë për Presidentin rus Vladimir Putin.
“Pyetja është: çfarë ka dhënë ai në këmbim? Ajo që shohim është se ai në fakt po i rrit sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile. Armëpushimi që u njoftua gjithashtu nuk po funksionon vërtet nga pala ruse”, tha ajo.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy i tha Financial Times se Kievi do të rifillojë sulmet ndaj rafinerive ruse pavarësisht presionit të SHBA-së, duke përfshirë ndërprerjet në ndarjen e inteligjencës dhe një sinjal të dobësuar të Starlink gjatë sulmeve të rënda ruse.
Për Kallasin, çështja qendrore është që Rusia duhet t’i japë fund luftës së saj të agresionit, gjë që do t’i jepte fund edhe sulmeve të Ukrainës ndaj rafinerive ruse.
“Nëse e shohim në tërësi, pjesa më e madhe e financimit për këtë luftë vjen nga nafta. Dhe kjo është arsyeja pse Ukraina po i synon edhe ato [rafineritë], ndërsa Rusia po synon infrastrukturën energjetike brenda Ukrainës, për t’i shkaktuar sa më shumë vuajtje të jetë e mundur popullit ukrainas në dimrin e ardhshëm”, tha ajo.
Kallas përsëriti se presioni ndërkombëtar duhet të ushtrohet mbi agresorin që t’i japë fund luftës, në vend që viktima të dorëzohet -një qëndrim që ajo tha se Evropa e kishte mbajtur vazhdimisht.
“Nëse do ta bënim këtë së bashku me SHBA-në, atëherë mesazhi për Rusinë do të ishte i qartë: ndaloni këtë luftë dhe të gjitha shqetësimet tuaja kur bëhet fjalë për rafineritë e naftës e të tjera do të ndalen gjithashtu”, tha ajo.
I pyetur nëse një valë zgjedhjesh në vendet kryesore të BE-së, përfshirë perspektivën e Marine Le Pen për t’u bërë presidente e Francës, sinjalizonte rënien e mbështetjes për Ukrainën, Kallas pranoi se qëndrimet publike kishin ndryshuar gjatë katër viteve të luftës.
Megjithatë, ajo tha se Evropa duhet të paraqesë një front të bashkuar që politika e saj e jashtme të jetë efektive.
“Kjo është ajo që rusët po bëjnë në të vërtetë: që evropianët do të lodhen dhe pastaj do të marrin atë që duan. Dhe ajo që dua të theksoj është se oreksi i tyre do të rritet më pas”, tha Kallas.