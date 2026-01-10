Kallas: Përdorimi i raketave “Oreshnik” nga Rusia në Ukrainë, paralajmërim për Evropën dhe SHBA-në

Përdorimi i raketës “Oreshnik” nga Rusia në Ukrainë është përshkallëzim dhe një paralajmërim për Evropën dhe SHBA-në, tha sot shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, ndërsa shumë kryeqytete evropiane dënuan sulmet e fundit në Ukrainë, transmeton Anadolu.

“Putini nuk dëshiron paqe, përgjigjja e Rusisë ndaj diplomacisë është më shumë raketa dhe shkatërrim. Ky model vdekjeprurës i sulmeve të mëdha ruse të përsëritura do të përsëritet derisa ne ta ndihmojmë Ukrainën ta thyejë atë”, tha Kallas në një postim në platformën sociale të kompanisë amerikane X.

“Përdorimi i raportuar nga Rusia i një rakete ‘Oreshnik’ është përshkallëzim i qartë kundër Ukrainës dhe është menduar si paralajmërim për Evropën dhe SHBA-në”, tha Kallas. Ajo u bëri thirrje vendeve të BE-së të përforcojnë aftësitë e mbrojtjes ajrore të Ukrainës dhe të rrisin koston e luftës ndaj Rusisë përmes sanksioneve më të ashpra.

Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se lëshoi raketën hipersonike “Oreshnik” në përgjigje të sulmit të supozuar të Kievit ndaj një rezidence të presidentit Vladimir Putin muajin e kaluar. Përpjekjet e udhëhequra nga SHBA-ja për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë kanë vazhduar që kur presidenti i SHBA-së, Donald Trump filloi mandatin e tij të dytë në 2025, por pa ndonjë rezultat konkret deri më tani.

Rusia thotë se çdo zgjidhje paqeje duhet të njohë kontrollin e saj mbi territorin e pushtuar ukrainas që nga lufta e vitit 2022 ndërsa Kievi duhet të mbetet neutral dhe të ketë kufizime për ushtrinë ukrainase.

Ndërkohë, Ukraina ka bërë thirrje për garanci të forta sigurie dhe mbetet e pavendosur për çdo lëshim territorial.

Udhëheqës të tjerë evropianë kritikuan Rusinë. Kryeministri estonez Kristen Michal i përshkroi sulmet si “terror”, duke theksuar vështirësitë dimërore me të cilat përballen civilët, përfshirë shtëpitë pa ngrohje, energji elektrike ose ujë. “Rusia e zgjat luftën qëllimisht. Përgjigjja jonë duhet të jetë e qartë: presion, sanksione, llogaridhënie. Rusia nuk i përgjigjet vullnetit të mirë. Ajo i përgjigjet vetëm forcës”, tha ai në X.

Ministrja e Jashtme e Rumanisë, Toiu Oana dënoi sulmet ndaj Kievit dhe Lvivit si “shkelje të rënda të ligjit ndërkombëtar humanitar” dhe “kërcënim serioz për stabilitetin rajonal dhe ndërkombëtar”.

Ministri i Jashtëm i Estonisë, Margus Tsahkna tha se sulmi me raketa është pjesë e fushatës së gjatë të Rusisë kundër Ukrainës dhe “provokim i qëllimshëm” pranë kufijve të BE-së dhe NATO-s. “Një gjë është e qartë. Rusia po qëndron në rrugën e saj të vjetër. Ajo nuk kërkon paqe dhe nuk e ka braktisur qëllimin e saj për të shkatërruar Ukrainën”, shkroi ai në X.

Ministria e Jashtme e Letonisë e përshkroi sulmin si “barbari të plotë” dhe “terror masiv të llogaritur kundër civilëve”. “Duke pretenduar përdorimin e një rakete balistike me rreze të mesme veprimi ‘Oreshnik’, Kremlini kryen krime lufte të qëllimshme kundër civilëve”, tha ministria në X.

Qeveria e Portugalisë dënoi me forcë sulmet e fundit, përfshirë raketën hipersonike “Oreshnik” në Lviv dhe sulmet me dronë në Kiev, duke riafirmuar “mbështetjen e saj të pakushtëzuar” për Ukrainën.

