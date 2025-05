Kallas për vizitë zyrtare në Maqedoni, do të takohet me krerët shtetëror

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas, do të vizitojë Serbinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut nga 21 deri më 23 maj, si pjesë e vizitës së saj të dytë në Ballkanin Perëndimor, njoftoi Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm.

Siç është njoftuar nga Shërbimi Evropian i Veprimit të Jashtëm, Kallas do të takohet me Kryeministrin Hristijan Mickoski në Shkup.

Për më tepër, Kallas dhe Ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë, Timço Mucunski do të hapin Dialogun e parë për Sigurinë dhe Mbrojtjen midis BE-së dhe Maqedonisë së Veriut, pas përfundimit të Marrëveshjes dypalëshe të Partneritetit për Sigurinë dhe Mbrojtjen në nëntor të vitit të kaluar.

Është planifikuar gjithashtu që Kallas, i shoqëruar nga Ministri i Mbrojtjes Vllado Misajlovski, të vizitojë Grupin e Përhershëm të Punës Mjekësore Ballkanike.

Si pjesë e vizitës në Shkup, siç u njoftua nga EEAS, Kallas do të zhvillojë takime edhe me përfaqësues të organizatave rinore dhe studentore nga vendi.

