Kallas: Momentum i ri për dialogun Beograd-Prishtinë, e gatshme të pres së shpejti një takim të nivelit të lartë
Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për dialogun, Perer Sorensen sot po qëndron në Prishtinë, ndërsa ka zhvilluar një takim me kryeministrin Albin Kurti ku është diskutuar për Ligjin për të huajt që do të hyjë në fuqi nga e diela e 15 marsit 2026.
Ky ligj ka të bëjë edhe me inkoorporimin e sistemit shëndetësor dhe arsimor të komunave me shumicë serbe në kuadër të sistemit të Republikës së Kosovës dhe rrjedhimisht prekë edhe komunitetin serb.
Lidhur me këtë, në një deklaratë për media pas takimit me Kurtin, shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav tha se sot Ligji për të huajt do të nisë së zbatuari nga 15 marsi por me disa masa shtesë përmbajtjesore.
Edhe kryeministri Albin Kurti theksoi se ky Ligj do të zbatohet nga 15 marsi.
“Tash 15 marsi është ofruar dhe besoj se gjithçka është gati për një fillim të mbarë. Jam i sigurt që të gjithë ne do të dalim fitues nga zbatimi i këtyre dy ligjeve dhe më së shumti do të përfitojnë ata, të cilëve të cilëve i drejtohet ky ligj. Pra të huajt, që falë rregullave të përcaktuara me ligj do të kenë më shumë siguri gjatë qëndrimit të tyre, më shumë parashikueshmëri e më shumë efikasitet gjatë përpunimit të aplikimeve të tyre. Kjo vlen sidomos për ata që Kosovën e shohin si mundësi për të qëndruar më gjatë dhe destinacion të përshtatshëm për të siguruar mirëqenien e tyre ekonomike”, tha ai.
Duke përmendur disa masa shtesë për shkak se ky Ligj prek edhe komunitetin serb, Kurti tha se Qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Punëve të Brendshme do të ofrojë leje qëndrim 12 muaj për studentët dhe punëtorët shëndetësorë serbë.
Kurti po ashtu ka njoftuar se Qeveria e Kosovës do të hap një dritare të re 3 mujore për t’iu mundësuar qytetarëve të nacionalitetit serb të regjistrojnë fakte civile të cilat deri më datën 15 mars 2026 janë regjistruar nga strukturat ilegale.
Në këtë periudhë aplikantëve do të lejohet edhe përdorimi ekskluzivisht si mjet identifikimi i ID kartës të lëshuar nga strukturat jo legale.
E pas këtij pajtimi ndërmjet përfaqësuesve të BE-së dhe Kurtit për zbatimin e Ligjit për të huajt dhe masave shtesë ka reaguar Shefja e Politikës së Jashtme të BE-së, Kaja Kallas.
Ajo në një postim në platformën X shkruan se marrëveshja e sotme për regjistrimin civil dhe Ligjin për të Huajt shënon një hap të rëndësishëm përpara në dobi të të gjithë njerëzve në Kosovë. Është thelbësore të sigurohet vazhdimësia në ofrimin e shërbimeve publike.
“Marrëveshja e sotme për regjistrimin civil dhe Ligjin për të Huajt shënon një hap të rëndësishëm përpara në dobi të të gjithë njerëzve në Kosovë. Është thelbësore të sigurohet vazhdimësia në ofrimin e shërbimeve publike.
Faleminderit të gjithëve që u angazhuan në mënyrë konstruktive për ta bërë të mundur këtë. Në vazhdim, zbatimi i marrëveshjeve të mëparshme mbetet jetik.
Ky progres krijon një momentum të ri për Dialogun Beograd-Prishtinë dhe unë jam i gatshëm të pres së shpejti një takim të nivelit të lartë”, tha ajo.