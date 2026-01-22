Kallas: Lidhjet transatlantike pësuan “goditje të madhe”, por Evropa nuk do të heqë dorë nga 80 vjet marrëdhënie
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha të enjten se marrëdhëniet transatlantike kanë “pësuar një goditje të madhe” gjatë javës së kaluar, por theksoi se Evropa nuk është e gatshme të heqë dorë nga dekada partneriteti me SHBA-në, raporton Anadolu.
Duke folur përpara një takimi joformal të liderëve të BE-së, të përqendruar te marrëdhëniet transatlantike, Kallas tha se “paparashikueshmëria” është bërë tipari përcaktues i vitit të fundit, duke e bërë të domosdoshme që BE-ja të përgatitet për disa skenarë.
Liderët e BE-së u takuan në Bruksel për të diskutuar zhvillimet me Washingtonin, pas tensioneve të shkaktuara nga interesi i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për Grenlandën, për shkak të pozicionit të saj strategjik në Arktik, burimeve të pasura minerale dhe shqetësimeve në rritje për ndikimin rus dhe kinez në rajon.
Danimarka dhe Grenlanda kanë refuzuar çdo propozim për shitjen e territorit, duke riafirmuar sovranitetin danez mbi ishullin.
“Mendoj se të gjithë janë lehtësuar nga njoftimet e fundit”, tha ajo, duke iu referuar një kornize për një marrëveshje të mundshme që përfshin Grenlandën dhe rajonin më të gjerë të Arktikut, të shpallur të mërkurën nga presidenti amerikan Donald Trump pas takimit me shefin e NATO-s, Mark Rutte.
“Marrëdhëniet transatlantike kanë pësuar patjetër një goditje të madhe gjatë javës së kaluar… Nga ana evropiane, ne nuk jemi të gatshëm të hedhim poshtë 80 vjet marrëdhënie të mira dhe jemi të gatshëm të punojmë për to”, shtoi ajo.
Kallas tha se zhvillimet e fundit kanë treguar se marrëdhëniet BE–SHBA “nuk janë më siç ishin”, duke theksuar se ndarjet mes aleatëve “i gëzojnë” Rusinë dhe Kinën.
Duke theksuar se sfida kryesore e sigurisë mbetet lufta në Ukrainë, Kallas tha se aleatët duhet të rikthejnë fokusin te mbështetja për Kievin dhe adresimi i kërcënimeve më të gjera të sigurisë.
Ajo shtoi se shqetësimet për Rusinë dhe Kinën ndahen në të dy anët e Atlantikut. “Ai (Trump) është i shqetësuar për Rusinë dhe Kinën, edhe ne jemi të shqetësuar për Rusinë dhe për shtrëngimin ekonomik që vjen nga Kina. Prandaj duhet të punojmë së bashku”, deklaroi Kallas.