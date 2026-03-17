Kallas kritikon vendimin e SHBA-së për naftën ruse, kërkon sanksione më të ashpra evropiane
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, ka deklaruar se vendimi i fundit i SHBA-së për të lehtësuar sanksionet ndaj naftës ruse nuk mund të kishte ardhur në një moment më të keq për Ukrainën, si dhe i ka bërë thirrje Evropës të vendosë masa më të ashpra kundër Moskës, transmeton Anadolu.
“Po jetojmë në kohë shumë të trazuara dhe është e qartë se ekziston një lidhje midis luftës së paligjshme të Rusisë kundër Ukrainës dhe asaj që po ndodh në Lindjen e Mesme”, tha Kallas, duke folur para ligjvënësve në Komisionin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian.
“Të dyja janë produkte të erozionit të së drejtës ndërkombëtare pa llogaridhënie, qoftë gjyqësore apo politike”, shtoi ajo.
Kallas argumentoi se Rusia mund të përfitojë nga rritja e çmimeve të energjisë dhe nga ndërprerjet në Ngushticën e Hormuzit, duke i mundësuar të zgjasë luftën e saj në Ukrainë.
“Vendimi i SHBA-së për të lehtësuar sanksionet ndaj naftës ruse nuk mund të kishte ardhur në një moment më të keq për Ukrainën. Evropa duhet të zbusë fitimet e shtuara energjetike të Rusisë duke rritur presionin tonë përmes sanksioneve dhe gjithashtu duke goditur flotën e fshehtë të Moskës,” tha Kallas.
Ajo kritikoi vonesat e BE-së në finalizimin e paketës së 20-të të sanksioneve dhe një kredie mbështetëse për Ukrainën, duke shtuar se pamundësia për të avancuar me këto masa “po vë në rrezik sigurinë e BE-së”.
Ajo gjithashtu theksoi se Evropa duhet të kombinojë përpjekjet diplomatike me masa të forta ekonomike, duke punuar me partnerët ndërkombëtarë për të frenuar si krizën në Ukrainë ashtu edhe konfliktin në Lindjen e Mesme.
“Ajo që e dallon Evropën nga të tjerët janë gjithashtu vlerat tona dhe përballë kësaj politike brutale të fuqisë, Evropa nuk ka nevojë të bëjë dallim midis vlerave dhe interesave, sepse unë me të vërtetë besoj se vlerat tona janë interesat tona”, tha ajo.