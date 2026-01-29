Kallas i kërkon SHBA-së të mos bombardojë Iranin: Rajoni s’ka nevojë për një luftë të re
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, i ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të përmbahen nga sulmet ndaj Iranit, pas akuzave të Ministrit të Jashtëm të Teheranit se blloku evropian po “ndez flakët” e një “lufte totale” dhe pasi listoi Trupën e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) si një grup terrorist.
“Kur bëhet fjalë për sulme, atëherë mendoj se rajoni nuk ka nevojë për një luftë të re,” u shpreh Kallas për gazetarët pas një takimi të ministrave të BE-së në Bruksel të enjten.
Ajo shtoi se vendosja e IRGC-së në listën e zezë – një njësi ushtarake elitare që i përgjigjet drejtpërdrejt Udhëheqësit Suprem Ali Khamenei – do të ushtronte “më shumë presion” mbi regjimin islamik, pas shtypjes brutale të protestave këtë muaj, të cilat disa vlerësojnë se kanë shkaktuar vdekjen e dhjetëra mijëra njerëzve.
Komentet e Kallas erdhën pasi Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, dënoi vendimin e BE-së për të listuar IRGC-në si një “marifet PR” që synonte të maskonte “rënien e rëndë” të bllokut.
“Disa vende po përpiqen aktualisht të shmangin shpërthimin e një lufte të përgjithshme në rajonin tonë,” shkroi Araghchi në mediat sociale. “Asnjëra prej tyre nuk është evropiane. Në vend të kësaj, Evropa është e zënë duke i ndezur flakët.”
Ai paralajmëroi gjithashtu se një “luftë e përgjithshme” kundër Iranit, një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë, do të ishte “thellësisht dëmtuese” për BE-në, duke shkaktuar rritje të çmimeve të energjisë. Araghchi do të udhëtojë për në Ankara të premten për bisedime me homologun turk mbi krizën në rritje.
Ndërkohë, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, paralajmëroi të mërkurën se një “armadë masive” po shkon drejt Iranit dhe se “sulmi i ardhshëm” i Uashingtonit do të ishte “shumë më i keq” se bombardimi amerikan ndaj objekteve bërthamore dhe ushtarake të Iranit në qershor të vitit të kaluar.
“Ashtu si me Venezuelën, SHBA-të janë të gatshme dhe të afta të përmbushin me shpejtësi misionin e tyre, me shpejtësi dhe dhunë, nëse është e nevojshme,” shkroi Trump në platformën e tij Truth Social.
CNN raportoi herët të enjten se Trump po shqyrton “një sulm të ri të madh” ndaj udhëheqësve, institucioneve qeveritare dhe centraleve bërthamore të Iranit, duke cituar zyrtarë të paidentifikuar. Sipas raportit, ai ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për nisjen e sulmit.