Kallas: Europa duhet të përgatitet për luftë, nëse duam paqe
Nuk ka vendime”. Kjo është formula e përdorur në Bruksel për të përshkruar qëndrimin e zgjedhur të Evropës përballë ofensivës ruse në Ukrainë.
Një rrezik paralize që u materializua qartë të premten e kaluar pasdite në Berlin, gjatë samitit të “Grupit të Pesë” (ministrat e mbrojtjes të Italisë, Gjermanisë, Francës, Polonisë dhe Britanisë së Madhe).
Edhe midis pesë vendeve që e mbështesnin më shumë Kievin, nuk pati asnjë reagim të menjëhershëm ndaj avancimit rus. Edhe në atë rast dolën disa divergjenca.
Italia, për shembull, nuk e fshehu njëfarë hezitimi, edhe për shkak të dyshimeve që kishin lindur brenda shumicës qeverisëse, dhe konkretisht brenda Lidhjes së Matteo Salvinit.
Komisioni Evropian pritet të formulojë një strategji ligjore në ditët në vijim për të shfrytëzuar në mënyrë të sigurt “pusin” e aseteve të Moskës të ngrira në Kontinentin e Vjetër. Dhe më pas vendimi do t’i lihet Këshillit Evropian në fund të dhjetorit.
Megjithatë, deri atëherë, BE-ja nuk duket e gatshme të bëjë asgjë tjetër. Sepse asnjë nga shtetet anëtare nuk e di me siguri nëse do të duhet të buxhetohen burime shtesë në vitin 2026 për të mbështetur Kievin. Në përgjigje të kërkesave të Volodymyr Zelensky -t për ndihmë , është Gjermania dhe Franca në veçanti që po përgjigjen vazhdimisht.
Nuk është rastësi që i vetmi mesazh konkret i dërguar nga “Grupi i Pesësheve” ka të bëjë me “bashkëpunimin e partnerëve euroatlantikë duke forcuar lidhjet midis industrive të tyre përkatëse të mbrojtjes dhe duke shkurtuar burokracinë e prokurimit”. Dhe pastaj angazhimin për t’u mbrojtur nga sulmet hibride të Moskës. Këto nuk mund të shihen si një “normalitet i ri”.
“E vërteta”, tha Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, në një videomesazh dje në maratonën e paqes të organizuar në Romë nga CISL (Sindikata Italiane e Punëtorëve), “është se nëse fillojmë të investojmë në mbrojtje kur kemi vërtet nevojë për të, është tashmë tepër vonë, dhe është ende tepër vonë sot. Nëse duam paqe, duhet të përgatitemi për luftë”.
Dhe “nëse nuk jemi të përgatitur, do të rrezikojmë çdo euro që shpenzojmë për shkolla, spitale dhe sektorin kulturor.”
Në të njëjtën kohë, NATO dhe BE po mbështeten në idenë se ofensiva ushtarake e Putinit mund të përfundojë në ditët në vijim. Dimri ka ngadalësuar vazhdimisht operacionet ruse dhe kjo duhet t’u japë furnizimeve evropiane kohë për të fituar vrull pas kësaj periudhe stanjacioni.