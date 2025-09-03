Kallas: BE-ja nuk po arrin ta përdorë fuqinë gjeopolitike në Gaza për shkak të ndarjeve midis anëtarëve

Kallas: BE-ja nuk po arrin ta përdorë fuqinë gjeopolitike në Gaza për shkak të ndarjeve midis anëtarëve

Bashkimi Evropian (BE) po dështon të përdorë fuqinë e tij gjeopolitike në Gaza, pasi shtetet anëtare nuk janë të bashkuara për këtë çështje, tha sot shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, raporton Anadolu.

Duke folur gjatë konferencës vjetore të Institutit të BE-së për Studime të Sigurisë (EUISS) në Bruksel, Kallas theksoi fuqinë ekonomike dhe diplomatike të BE-së, por gjithashtu preku fushat ku BE-ja nuk mund ta përdorë ndikimin e saj.

“Një shembull ku ne nuk po e përdorim fuqinë tonë gjeopolitike, sepse nuk jemi të bashkuar, është Gaza”, tha ajo.

Kallas theksoi gjithashtu se kriza humanitare në Gaza është një “test themelor” i vendosmërisë së Evropës për të mbrojtur vlerat e saj ndërkombëtarisht.

“Ne po hasim vështirësi sepse 27 shtete anëtare kanë qëndrime të ndryshme” për këtë çështje, tha ajo.

Sipas saj, BE-ja e ka ndihmuar Gazën më shumë se çdo aktor tjetër ndërkombëtar, megjithatë, ajo pranoi se “nuk është e mjaftueshme” të ndryshohet situata në terren.

“Evropa mund të përdorë forcë të plotë vetëm kur vepron së bashku”, shtoi ajo.

Ushtria izraelite po zhvillon një ofensivë brutale ushtarake në Rripin e Gazës, duke vrarë më shumë se 63.700 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.

MARKETING

Të ngjajshme

Huthit në Jemen njoftojnë lëshimin e dy raketave ndaj Tel Avivit

Huthit në Jemen njoftojnë lëshimin e dy raketave ndaj Tel Avivit

(VIDEO) VMRO kërkon seancë për ASK-në, Rexhepi nuk e thërret sepse nuk ka certifikatë

(VIDEO) VMRO kërkon seancë për ASK-në, Rexhepi nuk e thërret sepse nuk ka certifikatë

(VIDEO) Afera e re e përgjimeve, LSDM kërkon deklasifikim urgjent për rastin e Agjencisë

(VIDEO) Afera e re e përgjimeve, LSDM kërkon deklasifikim urgjent për rastin e Agjencisë

(VIDEO) Ligji për Përfaqësim të Drejtë, Komisioni i Venecias në dhjetor do t’i përgjigjet 4 pyetjeve të qeverisë

(VIDEO) Ligji për Përfaqësim të Drejtë, Komisioni i Venecias në dhjetor do t’i përgjigjet 4 pyetjeve të qeverisë

(VIDEO) Shkolla e Nerovës, komuna kërkon nga ministria mjete për përfundimin e objektit

(VIDEO) Shkolla e Nerovës, komuna kërkon nga ministria mjete për përfundimin e objektit

(VIDEO) Bullgaria i ankohet BE-së se RMV provokon vazhdimisht

(VIDEO) Bullgaria i ankohet BE-së se RMV provokon vazhdimisht