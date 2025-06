Kallas: BE do të rishikojë pezullimin e partneritetit me Izraelin për shkak të situatës në Gaza

Nëse Izraeli nuk e "përmirëson situatën" në Gaza, BE-ja do të diskutojë "masa të mëtejshme" se si të pezullojë marrëveshjen e asociimit me Tel Avivin në takimin e saj të ardhshëm në korrik, u tha gazetarëve përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian, Kaja Kallas pas një takimi shumë të pritur me homologët e saj të BE-së në Bruksel. Kallas foli disa ditë pasi u paraqiti ministrave një shqyrtim tetëfaqësh të marrëveshjes së asociimit BE-Izrael të bllokut, i cili deklaroi se kishte "indikacione" se Izraeli do të shkelte detyrimet e tij për të drejtat e njeriut sipas Nenit 2 të marrëveshjes. "Qëllimi ynë i parë është të ndryshojmë situatën në terren. Nëse situata nuk përmirësohet, atëherë mund të diskutojmë masa të mëtejshme dhe të kthehemi në korrik", tha Kallas. Ministrat e jashtëm të BE-së pritej të reagonin ndaj një liste shkeljesh që përfshinin bllokimin e ndihmës humanitare, sulmet ushtarake kundër spitaleve dhe zhvendosjen me forcë të popullsisë palestineze.

