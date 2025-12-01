Kaliforni, 4 të vrarë dhe 10 të plagosur nga të shtënat me armë
Të paktën 4 persona u vranë dhe 10 të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë në një sallë banketesh në një qytet në Luginën Qendrore të Kalifornisë, thanë raportet e medias të shtunën, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi në qytetin e Stocktonit gjatë një takimi familjar, sipas ABC News.
“Kjo është e paimagjinueshme”, tha Heather Brent, një zëdhënëse e zyrës së sherifit, duke vënë në dukje se viktimat përfshinin si të mitur ashtu edhe të rritur.
Disa individë u dërguan në spitalet lokale, megjithëse nuk u dhanë përditësime mbi gjendjen e tyre.
Autoritetet nuk kanë bërë asnjë arrestim ose nuk kanë identifikuar një të dyshuar.
“Prioriteti ynë numër një tani është identifikimi i të dyshuarit në këtë incident”, e citoi atë media.
Christina Fugazi, kryebashkiake e qytetit, shprehu keqardhje për kohën e sulmit, i cili ndodhi vetëm disa ditë pas Festës së Falënderimeve.
FBI-ja dhe Byroja e Alkoolit, Duhanit, Armëve të Zjarrit dhe Eksplozivëve janë ndër agjencitë që ndihmojnë në hetim.
Zyra e Guvernatorit të Kalifornisë, Gavin Newsom, tha se ai ishte informuar për “të shtënat e tmerrshme”.
Stockton, një qytet me afërsisht 320.000 banorë, ndodhet rreth 45 milje në jug të Sacramentos, kryeqytetit të shtetit.