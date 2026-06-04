Kaja Kallas “anulon” pjesëmarrjen në Samitin BE – Ballkani Perëndimor në Tivat

Kaja Kallas “anulon” pjesëmarrjen në Samitin BE – Ballkani Perëndimor në Tivat

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, Kaja Kallas, ka anuluar pjesëmarrjen në Samitin BE – Ballkani Perëndimor, i cili do të mbahet nesër në Tivat, transmeton Anadolu.

Kur'ban Bajram banner

Siç raporton RTCG, duke u bazuar në një njoftim me shkrim, anulimi i vizitës ka ndodhur për arsye shëndetësore.

Sipas njoftimit, anulimi i vizitës ka ndodhur për arsye shëndetësore.

Samiti BE – Ballkani Perëndimor do të mbahet më 5 qershor, ndërsa nikoqir i takimit është presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviq.

Në samit pritet pjesëmarrja e liderëve të BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku do të diskutohen bashkëpunimi rajonal dhe perspektiva evropiane e rajonit.

MARKETING

Të ngjajshme

“Shqipëria e shqiptarëve”, dita e pestë e protestës në Shqipëri kundër ndërtimeve në Zvërnec

“Shqipëria e shqiptarëve”, dita e pestë e protestës në Shqipëri kundër ndërtimeve në Zvërnec

Putin pretendon kontroll të plotë mbi Luhanskun dhe mbi shumicën e rajoneve ukrainase Donetsk dhe Zaporizhzhia

Putin pretendon kontroll të plotë mbi Luhanskun dhe mbi shumicën e rajoneve ukrainase Donetsk dhe Zaporizhzhia

Asambleja e studentëve në Universitetin e Vjenës voton për bojkot akademik të universiteteve izraelite

Asambleja e studentëve në Universitetin e Vjenës voton për bojkot akademik të universiteteve izraelite

Hezbollahu refuzon marrëveshjen e armëpushimit mes Libanit dhe Izraelit

Hezbollahu refuzon marrëveshjen e armëpushimit mes Libanit dhe Izraelit

Kryediplomati iranian dhe lideri i Hamasit në Gaza diskutojnë zhvillimet palestineze dhe rajonale

Kryediplomati iranian dhe lideri i Hamasit në Gaza diskutojnë zhvillimet palestineze dhe rajonale

Protestuesit libianë hyjnë me forcë në selinë e misionit të OKB-së pas raportimeve për “vendosjen e migrantëve”

Protestuesit libianë hyjnë me forcë në selinë e misionit të OKB-së pas raportimeve për “vendosjen e migrantëve”