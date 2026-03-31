Kafe pa pagesë për turqit para ndeshjes Kosovë-Turqi: Pozhari kujton pilotët e parë turq që bombarduan Millosheviqin!
Një nga analistët më të njohur shqiptarë nga Kosova, Xhevdet Pozhari, ka folur për gjestin simbolik që ka tërhequr vëmendje në Prishtinë.
Në një restorant është shprehur mirënjohje e veçantë ndaj turqve, duke ju dhënë kafe e çaj pa pagesë me mesazhin: “Borxhin e keni larë në vitin 1999 🇽🇰🇹🇷”.
Pozhari thekson se ky veprim përfaqëson mikpritjen dhe kujtesën historike të shqiptarëve për rolin e aleatëve gjatë luftës në Kosovë.
“Po, pra, kjo është mikpritja dhe mirënjohja jonë. Ne e mbajmë në mend se aeroplanët e parë të NATO-s që bombarduan regjimin e Slobodan Milošević, drejtoheshin nga pilotë turq,” ka shkruar ai.