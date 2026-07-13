Kadir Ismaili pret përfaqësues të Dhomës së Tregtisë Kinë–RMV, në fokus investimet dhe bashkëpunimi ekonomik
Kadir Ismaili ka bërë të ditur se ka pritur në zyrat e tij në Tetovë përfaqësues të Dhomës së Tregtisë Kinë–Maqedonia e Veriut, në një takim të përqendruar te forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe krijimi i mundësive të reja për investime.
Sipas Ismailit, pika kryesore e vizitës ishte dialogu konstruktiv me z. Zhao Long Shao, gjatë të cilit u diskutuan në detaje mundësitë për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet korporatave shqiptare dhe kineze.
Ai theksoi se takimi ofroi një udhërrëfyes të qartë për mënyrën se si partneriteti Kinë–Maqedonia e Veriut mund të shfrytëzohet për të nxitur rritjen ekonomike, zhvillimin e biznesit dhe zgjerimin e bashkëpunimit ndërmjet kompanive të të dyja vendeve.
Ismaili nënvizoi se ekziston vullneti për t’i shndërruar këto diskutime në rezultate konkrete, të cilat do të sjellin përfitime të ndërsjella për organizatat dhe tregjet që ato përfaqësojnë, duke hapur rrugë për iniciativa të reja ekonomike dhe partneritete afatgjata.