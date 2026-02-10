Kabineti saudit: Vizita e presidentit turk tregoi forcën e marrëdhënieve dypalëshe

Kabineti saudit: Vizita e presidentit turk tregoi forcën e marrëdhënieve dypalëshe

Kabineti i Arabisë Saudite tha se vizita zyrtare e presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, në mbretëri javën e kaluar tregoi forcën e marrëdhënieve midis dy vendeve, transmeton Anadolu.

Kabineti, i mbledhur në kryeqytetin Riad nën kryesimin e Mbretit Salman bin Abdulaziz, u informua për bisedimet që zhvilloi Erdogan me Princin e Kurorës, Mohammed bin Salman, raportoi Agjencia Saudite e Shtypit (SPA).

Kabineti tha se vizita nxori në pah natyrën e fortë të lidhjeve dypalëshe dhe pasqyroi vullnetin për të forcuar bashkëpunimin në fusha të ndryshme, duke theksuar se kjo u konkretizua përmes marrëveshjeve dhe memorandumeve të mirëkuptimit të nënshkruara gjatë vizitës.

Gjithashtu, Kabineti autorizoi ministrin e energjisë të zhvillojë bisedime dhe të nënshkruajë marrëveshje kornizë dhe bashkëpunimi me Turqinë dhe Jordaninë për përdorimin paqësor të energjisë bërthamore.

Erdogan vizitoi Arabinë Saudite më 3 shkurt dhe më pas udhëtoi në Egjipt. Gjatë vizitës u nënshkruan marrëveshje me të dy vendet në fusha të ndryshme, veçanërisht në sektorin e energjisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Dosja Epstein, Starmer reagon sërish: Nuk do ta braktis mandatin që më është dhënë

Dosja Epstein, Starmer reagon sërish: Nuk do ta braktis mandatin që më është dhënë

Ukraina, në BE në 2027/ Politico: 5 skenarë që mund të ndiqen për anëtarësimin

Ukraina, në BE në 2027/ Politico: 5 skenarë që mund të ndiqen për anëtarësimin

Ministri i Jashtëm turk diskuton çështjet globale shefin e OKB-së

Ministri i Jashtëm turk diskuton çështjet globale shefin e OKB-së

Ushtria izraelite po kryen shkatërrime të gjera në jug dhe veri të Gazës

Ushtria izraelite po kryen shkatërrime të gjera në jug dhe veri të Gazës

Qeveria mori vendim me të cilin do të zgjidhet problemi i parkimit në Kampusin Klinik “Nënë Tereza”

Qeveria mori vendim me të cilin do të zgjidhet problemi i parkimit në Kampusin Klinik “Nënë Tereza”

Delegacion qeveritar në Paris: Takime me drejtuesit e UNESCO-s për mbrojtjen e Rajonit të Ohrit

Delegacion qeveritar në Paris: Takime me drejtuesit e UNESCO-s për mbrojtjen e Rajonit të Ohrit