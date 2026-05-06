Ka vdekur gazetari sportiv Sami Ademi
Ka ndërruar jetë një nga figurat më të njohura të gazetarisë sportive në vend, Sami Ademi.
Ademi konsiderohej si një ndër pionierët e kësaj fushe, një zë i dashur dhe i njohur për publikun, me të cilin janë rritur breza të tërë pranë ekraneve televizive. Kontributi i tij në zhvillimin e gazetarisë sportive ka lënë gjurmë të pashlyeshme, duke e bërë atë një figurë të respektuar ndër kolegë dhe sportdashës.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka prekur shumëkënd, duke lënë pas një boshllëk të madh në median sportive.
Kujtimi për të dhe puna e tij do të mbeten gjithmonë pjesë e historisë së gazetarisë në vend