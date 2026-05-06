Ka vdekur gazetari sportiv Sami Ademi

Ka vdekur gazetari sportiv Sami Ademi

Ka ndërruar jetë një nga figurat më të njohura të gazetarisë sportive në vend, Sami Ademi.

Ademi konsiderohej si një ndër pionierët e kësaj fushe, një zë i dashur dhe i njohur për publikun, me të cilin janë rritur breza të tërë pranë ekraneve televizive. Kontributi i tij në zhvillimin e gazetarisë sportive ka lënë gjurmë të pashlyeshme, duke e bërë atë një figurë të respektuar ndër kolegë dhe sportdashës.

Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka prekur shumëkënd, duke lënë pas një boshllëk të madh në median sportive.

Kujtimi për të dhe puna e tij do të mbeten gjithmonë pjesë e historisë së gazetarisë në vend

MARKETING

Të ngjajshme

Shkëndija – Sileksi do të luajnë në finalen e Kupës

Shkëndija – Sileksi do të luajnë në finalen e Kupës

Gjiganti anglez interesohet për Mbappen mes tensionimit të situatës te Real Madridi

Gjiganti anglez interesohet për Mbappen mes tensionimit të situatës te Real Madridi

Natë vendimtare në Mynih: Bayern dhe PSG luftojnë për një vend në finalen e madhe

Natë vendimtare në Mynih: Bayern dhe PSG luftojnë për një vend në finalen e madhe

Arsenali triumfon ndaj Atleticos dhe siguron finalen e Champions-it

Arsenali triumfon ndaj Atleticos dhe siguron finalen e Champions-it

Ndodh edhe kjo, klubi turk shkarkon të njëjtin trajner dy herë brenda të njëjtit sezon

Ndodh edhe kjo, klubi turk shkarkon të njëjtin trajner dy herë brenda të njëjtit sezon

Momenti epik i mbrëmjes, Donnarumma ra në gjunjë dhe iu lut gjyqtarit të anulonte golin e Evertonit

Momenti epik i mbrëmjes, Donnarumma ra në gjunjë dhe iu lut gjyqtarit të anulonte golin e Evertonit