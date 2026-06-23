Ka ndërruar jetë kryetari i Komunës së Bërvenicës, Jovica Ilievski
Kryetari i Komunës së Bërvenicës, Jovica Ilievski, ka ndërruar jetë.
Shkaqet e vdekjes së tij ende nuk janë bërë të ditura.
Ilievski ishte një figurë e njohur politike në Komunën e Bërvenicës, të cilën e udhëhiqte si kryetar që nga nëntori i vitit 2021. Para se të zgjidhej në këtë funksion, ai kishte qenë edhe anëtar i Këshillit Komunal në periudhën 2013-2017.
Përveç angazhimit politik, Ilievski ishte aktiv edhe në sport, ku për vite me radhë kontribuoi në kuadër të Federatës së Futbollit të Maqedonisë dhe mbajti funksionin e nënkryetarit të Lidhjes së Futbollit të Tetovës.
Ai ishte i martuar dhe baba i dy fëmijëve të rritur.