Ka marrëveshje me Isco-n, por së pari Real Betis duhet të plotësojë këtë kusht

Isco do të kalojë te Real Betis në fund të këtij sezoni, me klubin Andalusian që dëshiron të marrë mesfushorin e Real Madrid me parametra zero. Mediet spanjolle raportojnë se mes palëve ka një marrëveshje dhe pritet momenti që lojtari ta mbyllë me “Los Blancos” që të bashkohet me ekipin e tij të ri.

Megjithatë 30-vjeçari do të bashkohet me Betis vetëm në rast se klubi do të siguronte kualifikimin në Champions League, që do t’i lejonte kampionët e Kupës së Mbretit që të kenë mundësinë për të paguar rrogën e Iscos, e cila aktualisht është 12 milionë euro në vit dhe që do të bëhej lojtari më i paguar në historinë e këtij klubi.

Spanjolli është pjesë e Realit që nga vera e 2013-ës, ndërsa këtë sezon nuk ka gjetur hapësirë dhe minutazh të mjaftueshëm ndaj dhe largimi në verë është i pashmangshëm, plus faktit që nuk është as në planet e trajnerit Carlo Ancelotti.