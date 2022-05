Ka kaluar në mënyrë të fshehtë ekzaminimet mjekësore, në Manchester presin zyrtarizimin e Haalandit

Zbulohen të tjera detaje që konfirmojnë blerjen e Erling Haalandit nga Manchester City. Duke qenë se Dortmundi e ka siguruar pjesëmarrjen në Champions, klubi verdhezi e ka lejuar gjigantin norvegjez që t’i përkushtohet marrëveshjen me Citizens.

Siç zbulohet ekskluzivisht nga media kombëtare belge, DH, Haaland u është nënshtruar ekzaminimeve mjekësore këtë të hënë. Lojtari, zyrtarisht ende i Borussias, ka organizuar një takim të fshehtë me kreun e stafit mjekësor të Manchester City-t, Edu Mauri, në spitalin Erasmus në Bruksel, për të përfunduar fazën e parafundit të mbërritjes së tij në stadiumin “Etihad”.

Zyrtarizimi i blerjes së Haalandit pritet të ndodhë në momentin kur City të sigurojë matematikisht titullin kampion në Premier League. Ndërkohë, gazetari italian i specializuar në lëvizjet e merkatos, Fabrizio Romano, këmbëngul se njoftimi nga City do të jepet këtë javë.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week 🚨🔵 #MCFC

Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2022