Ka filluar rregullimi i shtratit të Lumit të Thatë në Komunën e Sarajit- investim mbi gjashtë milionë euro

Ka filluar rregullimi i shtratit të Lumit të Thatë në Komunën e Sarajit- investim mbi gjashtë milionë euro

Me një investim prej mbi gjashtë milionë euro të siguruara përmes Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, ka filluar rregullimi i plotë i shtratit të Lumit të Thatë në Komunën e Sarajit.

Projekti përfshin 12 kilometra nga fshati Bojanë deri në Gllumovë, ku lumi derdhet në Treska dhe do të zbatohet në faza deri në vitin 2029 me qëllim zgjidhjen përfundimtare të problemit rreth përmbytjeve dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor.

MARKETING

Të ngjajshme

Dyshohet se dhunoi anëtarët e familjes, kallëzim penal ndaj një 56-vjeçari nga Kumanova

Dyshohet se dhunoi anëtarët e familjes, kallëzim penal ndaj një 56-vjeçari nga Kumanova

Mickoski: Maqedonia e Veriut ka karburantet më të lira në rajon, priten ulje të reja

Mickoski: Maqedonia e Veriut ka karburantet më të lira në rajon, priten ulje të reja

BDI: Për herë të parë që nga viti 2007, RTVM mbetet pa asnjë drejtor shqiptar

BDI: Për herë të parë që nga viti 2007, RTVM mbetet pa asnjë drejtor shqiptar

Risteski: Shporta konsumatore është miratuar, pres që zbatimi i saj të fillojë nga shtatori

Risteski: Shporta konsumatore është miratuar, pres që zbatimi i saj të fillojë nga shtatori

Sulmet izraelite vrasin të paktën 13 palestinezë në Gaza gjatë orëve të fundit

Sulmet izraelite vrasin të paktën 13 palestinezë në Gaza gjatë orëve të fundit

Prokuroria ngre aktakuzë ndaj Pece Mirçevskit: Dyshohet për dëm prej mbi 8 milionë denarësh ndaj buxhetit

Prokuroria ngre aktakuzë ndaj Pece Mirçevskit: Dyshohet për dëm prej mbi 8 milionë denarësh ndaj buxhetit