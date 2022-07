Ka filluar bllokada e rrugëve nga ana e VMRO-DPMNE-së

Ka nisur bllokada e paralajmëruar nga VMRO-DPMNE-ja opozitare, në shenjë proteste kundër propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë dhe hapjen e negociatave me BE-në. Disa vetura kanë bllokuar bulevardin pranë Qeverisë. Përveç këtij lokacioni, nga ora 13 deri në orën 14 do të bllokohen edhe rrugët Shtip-Veles, Strumicë-Radovish dhe Pletvar-Prilep.