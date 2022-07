Ka dalë jashtë kontrollit, kjo është rruga që do të ndjekë raketa kineze që do të bjerë në Tokë

Mbetjet e raketës kineze CZ-5B, e cila ka dalë jashtë kontrollit pritet të bien në Tokë në orët në vijim. Sipas ekspertëve mudësia që ajo të bjerë në zonë të banuar është jashtëzakonisht e vogël.

Sipas Aerospace Corporation, koha më e mundshme e hyrjes është 20:24, ose 16:24 sipas asaj evropiane.

Bëhet fjalë për raketën Long March 5B (CZ-5B), mbetjet e së cilës, sipas Agjencisë Evropiane të Sigurisë së Aviacionit (EASA), “mund të rihyjnë në atmosferën e Tokës në mënyrë të pakontrolluar, mes 30 dhe 31 korrikut.

Megjithatë, lindin pyetje, sipas një raporti të BBC-së, se çfarë përgjegjësie marrin vendet e tjera për problemin e “deponive” hapësinore.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 19:24 UTC ± 7 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/dkSLKwkv9x

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 29, 2022