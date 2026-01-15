Juventusi synon të përfitojë edhe 20 milionë euro nga dy brazilianët e harruar
Afati kalimtar i janarit ka hyrë në fazën më intensive dhe raportimet nga Italia bëjnë të ditur se Juventusi shpreson të arkëtojë rreth 20 milionë euro përmes shitjes së dy brazilianëve që prej kohësh kanë dalë nga planet kryesore të klubit.
Njëri prej tyre është Arthur Melo, i cili vazhdon të jetë nën kontratë me Juventusin, pavarësisht se pjesën më të madhe të tre viteve e gjysmë të fundit e ka kaluar larg Torinos, në formë huazimi te Liverpool, Fiorentina, Girona dhe së fundmi te Gremio në Brazil.
29-vjeçari iu bashkua Juventusit në një marrëveshje shkëmbimi me Miralem Pjanic, transferim që në atë kohë u raportua se kishte një vlerë prej 72 milionë eurosh, plus deri në 10 milionë euro bonuse dhe shtesa.
Me kontratë të vlefshme deri në vitin 2027, La Gazzetta dello Sport raporton se Arthur ende vlerësohet rreth 10 milionë euro në bilancin financiar të Juventusit, shifër që pritet të bjerë në rreth 6.5 milionë euro gjatë verës.
Sipas të njëjtës gazetë, Arthur tashmë ka zhvilluar bisedime me drejtuesit e Gremios për një transferim të përhershëm, pas një periudhe pozitive gjatë vitit 2025.
Përveç Arthurit, Juventusi mund të përfitojë së shpejti edhe nga aktivizimi i një klauzole përqindjeje nga shitja e Kaio Jorge.
Sulmuesi 23-vjeçar u transferua te Juventusi nga Santos në vitin 2021, ndërsa eksperienca e tij në Serie A u nda mes ekipit të parë, skuadrës U23 dhe një huazimi te Frosinone në sezonin 2023/24. Në verën e vitit 2024, ai u lejua të largohej nga Juventusi, duke iu bashkuar Cruzeiros për një shumë të raportuar prej 7.2 milionë eurosh.
Kaio Jorge e mbylli sezonin 2025 të kampionatit brazilian (që zhvillohet nga marsi deri në dhjetor) si golashënuesi më i mirë i ligës, me 21 gola në 33 paraqitje. Ai regjistroi gjithashtu tetë asistime në kampionat, si dhe pesë gola dhe një asist në tetë ndeshje të Kupës së Brazilit.
Paraqitjet e tij të shkëlqyera kanë tërhequr vëmendjen e disa prej klubeve më të mëdha në Brazil, përfshirë Flamengon, e cila raportohet se ka paraqitur një ofertë prej 32 milionë eurosh për ta transferuar sulmuesin nga Cruzeiro.
Në reagim ndaj interesimit, Cruzeiro ka rinovuar kontratën e Kaio Jorge deri në vitin 2030, gjë që nënkupton se një largim i mundshëm në të ardhmen e afërt do të ndodhte për një shumë edhe më të lartë se oferta aktuale e Flamengos.
Kjo situatë është në favor të Juventusit, pasi bardhezinjtë raportohet se kanë të drejtë në 30 për qind të shumës që do të përfitohet nga transferimi i ardhshëm i Kaio Jorge, duke e bërë këtë operacion një burim të rëndësishëm të ardhurash për klubin italian.