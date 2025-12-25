Juventusi planifikon një strategji për të nënshkruar me Tonalin nga Newcastle

Sipas mediumit Gazzetta dello Sport, objektivi më i madh i transferimit të Juventusit ka një emër: Sandro Tonali i Newcastle United.

Marrëveshja është e ndërlikuar, por jo e pamundur. Në klub, askush nuk e konsideron të pamundur, sepse në futboll, veçanërisht kur përfshihet gatishmëria e lojtarit – edhe marrëveshjet më komplekse mund të gjejnë një rrugëdalje.

Tonali është vendosur te Newcastle, por ideja e rikthimit në Itali i pëlqen atij, veçanërisht nëse destinacioni është një klub i nivelit të lartë. Në Serie A, Juventusi aktualisht duket të jetë opsioni i vetëm realist në atë nivel.

Ndërkohë, Newcastle nuk ka ndërmend ta lërë mesfushorin italian të largohet lehtësisht. Çdo mundësi e mundshme do të vinte vetëm nëse lojtari e kërkon shprehimisht dhe nëse një ofertë përmbush pritjet e klubit.

Këtu qëndron sfida: Juventusi nuk mund të përballojë menjëherë një investim të madh. Po merren në konsideratë zgjidhje alternative, të tilla si një huazim me opsion blerjeje të lidhur me kualifikimin në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm. Kjo do të zvogëlonte rrezikun, duke mundësuar njëkohësisht një nënshkrim të profilit të lartë.

Për ta bërë marrëveshjen të zbatueshme, Juventusi së pari do të duhet të krijojë hapësirë – si në skuadër ashtu edhe në buxhet. Një zgjidhje e mundshme përfshin pagën e Tonalit, rreth 7 milionë euro plus bonuse, pak mbi kufirin e ri të pagave të Juventusit prej rreth 6 milionë eurosh, të vendosur me arritjen e Jonathan David.

Lojtari kanadez mund të bëhet një lojtar kyç: integrimi i tij nuk e ka bindur plotësisht, dhe nëse Newcastle tregon interes për një negociatë më të gjerë, Juventusi mund të marrë në konsideratë ndryshime të menjëhershme.

Nga ana tjetër, drejtori sportiv i klubit, Comolli, mund të ndjekë shitje të synuara. Fokusi është te Miretti, një produkt i akademisë së të rinjve i vlefshëm për fitimet kapitale, dhe Adzic, i cili ka kosto dhe potencial tregu më të ulët. Mundësi të tjera të minutës së fundit për të balancuar llogaritë nuk mund të përjashtohen.

Ëndrra mbetet sfiduese, por jo e pamundur. Te Juventusi e dinë se me lëvizjet e duhura dhe gatishmërinë nga të gjitha palët, Tonali mund të mos jetë më vetëm një dëshirë.

