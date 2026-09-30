Juventusi përgatit injeksionin gjigant financiar, 250 milionë euro për të ringritur klubin
Juventus po përgatit një injeksion të madh financiar për të forcuar pozicionin e klubit, me drejtuesit që kanë propozuar një rritje të kapitalit aksionar deri në 250 milionë euro.
Sipas pasqyrave financiare të klubit, kjo lëvizje synon të sigurojë fondet e nevojshme për të ardhmen dhe t’i mundësojë Juventusit të ruajë konkurrueshmërinë e tij në elitën e futbollit evropian.
Aksionari kryesor, Exor, po udhëheq përpjekjet për stabilizimin e situatës financiare në Torino. Kompania holding ka konfirmuar tashmë një pagesë fillestare prej 60 milionë eurosh, e cila do të llogaritet si paradhënie në kuadër të pjesës së saj në rritjen e ardhshme të kapitalit.
Bordi i drejtorëve të Juventusit pritet t’u kërkojë zyrtarisht aksionarëve miratimin e mandatit në mbledhjen e planifikuar për 3 nëntor.
Mandati, i propozuar në bazë të nenit 2443 të Kodit Civil italian, do t’i mundësonte klubit të realizojë rritjen e kapitalit në një ose më shumë këste, deri në shumën maksimale prej 250 milionë eurosh, përfshirë edhe çdo prim të mundshëm.
Ky injeksion i konsiderueshëm financiar shihet si i rëndësishëm për ruajtjen e konkurrencës së Juventusit në fushën e lojës, ndërsa një pjesë e fondeve mund të përdoret edhe për investime strategjike jashtë saj.
Në veçanti, drejtuesit e klubit synojnë përmirësimin e pasurive të paluajtshme strategjike, me modernizimin e “Allianz Stadium” që mbetet një prej prioriteteve kryesore të klubit.