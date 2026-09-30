Juventusi përgatit injeksionin gjigant financiar, 250 milionë euro për të ringritur klubin

Juventusi përgatit injeksionin gjigant financiar, 250 milionë euro për të ringritur klubin

Juventus po përgatit një injeksion të madh financiar për të forcuar pozicionin e klubit, me drejtuesit që kanë propozuar një rritje të kapitalit aksionar deri në 250 milionë euro.

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Sipas pasqyrave financiare të klubit, kjo lëvizje synon të sigurojë fondet e nevojshme për të ardhmen dhe t’i mundësojë Juventusit të ruajë konkurrueshmërinë e tij në elitën e futbollit evropian.

Aksionari kryesor, Exor, po udhëheq përpjekjet për stabilizimin e situatës financiare në Torino. Kompania holding ka konfirmuar tashmë një pagesë fillestare prej 60 milionë eurosh, e cila do të llogaritet si paradhënie në kuadër të pjesës së saj në rritjen e ardhshme të kapitalit.

Bordi i drejtorëve të Juventusit pritet t’u kërkojë zyrtarisht aksionarëve miratimin e mandatit në mbledhjen e planifikuar për 3 nëntor.

Mandati, i propozuar në bazë të nenit 2443 të Kodit Civil italian, do t’i mundësonte klubit të realizojë rritjen e kapitalit në një ose më shumë këste, deri në shumën maksimale prej 250 milionë eurosh, përfshirë edhe çdo prim të mundshëm.

Ky injeksion i konsiderueshëm financiar shihet si i rëndësishëm për ruajtjen e konkurrencës së Juventusit në fushën e lojës, ndërsa një pjesë e fondeve mund të përdoret edhe për investime strategjike jashtë saj.

Në veçanti, drejtuesit e klubit synojnë përmirësimin e pasurive të paluajtshme strategjike, me modernizimin e “Allianz Stadium” që mbetet një prej prioriteteve kryesore të klubit.

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