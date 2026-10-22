Juventusi pendohet që e la Zhegrovën jashtë listës evropiane
Edon Zhegrova pritej të largohej nga Juventusi gjatë verës, pavarësisht disa paraqitjeve të mira në fazën përgatitore.
Për këtë arsye, klubi torinez nuk e përfshiu në listën e lojtarëve për Ligën e Evropës.
Megjithatë, sipas “TuttoJuve”, ky vendim tashmë po shihet si një gabim nga bardhezinjtë.
Zhegrova ka treguar përmirësim që nga fillimi i sezonit dhe paraqitjet e tij mund t’i kishin ndihmuar Juventusit edhe në garat evropiane.
Klubi e konsideron kosovarin një lojtar të rëndësishëm, por nuk do të mund ta përdorë atë në Ligën e Evropës deri në fazën tjetër të kompeticionit.
Lëndimi i Conceiçãos ia hap rrugën Zhegrovës
Lëndimi i Francisco Conceição mund t’ia japë Zhegrovës mundësinë të luajë më shpesh nga minuta e parë në ndeshjet e kampionatit italian.
Deri më tani, kosovari ka qenë më efektiv kur është aktivizuar në pjesën e dytë.
Në ato momente, mbrojtësit kundërshtarë janë më të lodhur dhe driblimet e tij nga krahu i djathtë mund të bëhen vendimtare.
Tani, Juventusi shpreson që ai ta dëshmojë veten edhe si titullar dhe ta shfrytëzojë mundësinë e krijuar nga mungesa e Conceição.
Zhegrova duhet ta shfrytëzojë rastin
Paraqitjet e fundit të Zhegrovës kanë bërë që Juventusi ta rishikojë vlerësimin për të.
Përjashtimi nga lista për Ligën e Evropës duket gjithnjë e më shumë si një vendim i gabuar, por tani fokusi është te kontributi i tij në Serie A.
Shpejtësia, driblimet dhe aftësia për të ndryshuar rrjedhën e ndeshjeve mund ta bëjnë Zhegrovën një armë të rëndësishme për bardhezinjtë.
Tashmë, gjithçka varet nga kosovari: ai duhet ta shfrytëzojë mundësinë për të fituar më shumë hapësirë dhe për të dëshmuar se e meriton një rol më të madh në skuadrën torineze.