Juventusi gati ofertën e parë zyrtare për Federico Chiesan
Juventusi është gati të intensifikojë bisedimet me Liverpoolin për një transferim të mundshëm të Federico Chiesas, me një ofertë zyrtare që pritet të paraqitet në orët në vijim.
Sipas raportimeve të “Tuttosport”, bardhezinjtë po përgatisin një propozim konkret për klubin nga Liga Premier, të vetëdijshëm se do t’u duhet të përmirësojnë kushtet për të përmbushur kërkesat financiare të Liverpoolit.
Struktura e marrëveshjes pritet të mbetet në formën e huazimit, por Juventusi po punon që opsioni i blerjes të shndërrohet në detyrim, me kushte të qarta të përcaktuara paraprakisht.
Ideja e klubit italian është që transferimi i përhershëm të aktivizohet në bazë të numrit të paraqitjeve të Chiesas, si një mekanizëm sigurie për të vlerësuar gjendjen e tij fizike dhe përshtatjen taktike pas rikthimit në një ambient që e njeh mirë, por që ka ndryshuar ndjeshëm që nga largimi i tij.
Negociatat mbeten të ndërlikuara për dy arsye kryesore. Së pari, Liverpooli nuk është i prirur ta lëshojë sulmuesin në këtë fazë të sezonit. Trajneri Arne Slot thuhet se i konsideron opsionet sulmuese të kufizuara, ndërsa klubi ka bërë të qarta pritshmëritë e tij financiare.
Së dyti, Juventusi po pret rikthimin e yllit të Liverpoolit, Mohamed Salah, nga Kupa e Kombeve të Afrikës. Egjipti ka arritur në gjysmëfinale, çka do të thotë se Salah nuk pritet të kthehet të paktën deri javën e ardhshme, një faktor që mund të jetë vendimtar për të ardhmen e Chiesas.
Paralelisht me bisedimet mes klubeve, Juventusi duhet të arrijë edhe një marrëveshje me vetë lojtarin për kushtet personale. Chiesa është i interesuar për një rikthim në Torino, gjë që mund ta lehtësojë procesin, por akordi për pagën ende nuk është arritur dhe mbetet një tjetër hap kyç në finalizimin e mundshëm të transferimit.