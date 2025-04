Juventusi bie në Parma, goditje e rëndë për ëndrrën Champions

Shpresat e Juventusit për një vend në UEFA Champions League pësuan një goditje të rëndë pas humbjes 1-0 ndaj Parmës në Serie A. Kjo ishte vetëm fitorja e dytë e vendasve në shtatë përballjet e fundit direkte në shtëpi ndaj bardhezinjve (5 humbje).

Ndeshja nisi me ritëm të lartë, dhe kapiteni Manuel Locatelli pati një rast të artë që në minutën e parë, por gjuajtja e tij përfundoi jashtë. Megjithatë, loja humbi shpejt intensitetin, me të dyja skuadrat që vuajtën për cilësi në sulm.

Parma u detyrua të bënte një ndërrim të parakohshëm, pas dëmtimit të Alessandro Vogliacco-s, por ishte më e shpejtë në përshtatje sesa Juventus. Në minutën e parë të kohës shtesë, Emmanuele Valeri asistoi me një kros preciz, që u konkretizua me një goditje me kokë të fuqishme nga Mateo Pellegrino për golin e vetëm të takimit.

Pjesa e dytë nisi po aq e vakët për miqtë, çka detyroi trajnerin Igor Tudor të kryente disa ndërrime. Por ishte Parma që rrezikoi më shumë në kundërsulm. Një kombinim i bukur mes Sohm dhe Pellegrino përfundoi me një goditje të dobët nga Sohm që u ndal pa vështirësi nga portieri De Gregorio.

Juventusi nuk arriti të çajë mbrojtjen e hekurt të Parmës, ndonëse dominoi në mbajtjen e topit. Tifozët e vendasve mbetën në ankth, pasi Parma vinte nga pesë barazime radhazi, por kjo fitore e ngjit në +6 pikë nga zona e rënies. Një humbje e parë për Tudor dhe një rast i humbur i madh për Juventusin në garën për Top-4.

