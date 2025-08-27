Juventusi afër të nënshkruajë me Kolo Muanin për 60 milionë euro
Siç raportohet nga Football Italia më 25 gusht, Juventus janë gati të bien dakord me Paris Saint-Germain për transferimin e Randal Kolo Muani me një kosto totale prej 60 milionë eurosh.
Sulmuesi ishte i huazuar në Torino që nga janari dhe qëndroi edhe për FIFA Club Ëorld Cup, një periudhë që kushtoi 3.6 milionë euro.
Negociatat për ta bërë huazimin të përhershëm kanë zgjatur javë të tëra, dhe duket se më në fund është arritur një marrëveshje.
Siç ishte theksuar më parë, tarifa e duhur për të bindur PSG-në është 60 milionë euro në total, duke përfshirë huazimin dhe detyrimin për blerje. Këto shifra janë konfirmuar nga burime të shumta, përfshirë Sky Sport Italia dhe Fabrizio Romano, dhe mbeten të njëjta.